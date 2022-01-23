程建平

“我国高等教育要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，心怀‘国之大者’，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。”习近平总书记对我国高等教育提出的殷切期望，为我们建设中国特色世界一流大学指明了目标方向、提供了根本遵循。对高校而言，扎根中国大地办大学，对“国之大者”做到心中有数，把服务国家作为最高追求，是一种责无旁贷的使命担当。

大学应为国育新人、培良才。高校立身之本在于立德树人。为党育人、为国育才，培养一批又一批担当民族复兴大任的时代新人，培养一代又一代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，是党和国家赋予大学的崇高使命。我们要全面贯彻党的教育方针，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，用最佳实践去回答培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题。“国势之强由于人，人材之成出于学。”大学的第一任务是人才培养，要着眼于国家战略需求，全方位谋划基础学科人才培养，为实现我国高水平科技自立自强，培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。大学也要注重结合自身优势特色，培养未来各领域杰出的领军人物和拔尖人才，致力于解决中国经济社会高质量发展中面临的问题，落实“扎根中国大地办教育”的重要使命。

大学应为国创先机、献良策。大学作为发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力的重要结合点和策源地，承担着基础研究主力军和重大科技突破生力军的重要使命，应紧跟世界大势和时代潮流，抢占先机迎难而上，勇闯创新“无人区”。特别是高水平研究型大学，要紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，发挥基础研究深厚、学科交叉融合的优势，瞄准国家重大战略需求，聚焦行业产业前沿，提升原始创新能力，在关键核心技术上实现突破攻坚。教育是国之大计、党之大计，办好人民满意的高等教育，就是大学应关切的“国之大者”。大学要深度服务国家教育强国、人才强国战略，为解决中国问题尤其是中国教育问题提供有效方案和高质量对策，为国家教育改革发展献良策、出实招。

大学应为国开新局、谋良治。当前，党和国家事业发展对高等教育的需要、对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。构建一流大学体系，国内顶尖大学既要发挥头雁效应、勇创一流，又要做好示范引领，带头推进跨学科、跨院校、跨行业的学术合作，带动更多大学共同构建一流大学群。追求一流是一个不断追求卓越、永无止境的过程。大学要切实提升治理能力和治理水平，深化科研评价改革，坚持质量、绩效、贡献为核心的评价导向，科学设置考核周期，合理确定评价时限，充分尊重研究成果所有参与者的实际贡献，破除学术合作的制度壁垒。加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，紧紧抓住制约评价改革的重点问题和关键环节，积极创造条件，让愿创新、敢创新、能创新者都有机会一展身手。坚持开放办学，推动一流大学之间加强合作、大学与企业、大学与地方政府之间加强合作，促进创新链产业链融合，深度融入社会与科技发展前沿。

（作者为北京师范大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 05 版）

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