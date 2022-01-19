原标题：高校教师弘扬传统文化十余年 留学生：中文不利索也能唱戏曲

毋丹教授留学生戏曲。 视频截图 摄

“朋友都很难想象，在我连中文都说不利索的情况下，我竟然能唱中国戏曲。”在浙江财经大学，来自赞比亚的留学生木槿不仅延续着自己的音乐梦，还学会了中国的越剧。

她把这归功于她的越剧老师——浙江财经大学人文与传播学院教师毋丹。作为浙江财经大学(下称“浙财大”)的非遗文化传播名师，毋丹已经教留学生超过十年。在上大学期间，她就以学姐的身份在留学生中传播中国戏曲文化。

来到浙财大任教后，她在国际学院教留学生古筝演奏、昆曲、越剧等。日前，讲述毋丹与木槿的越剧之旅的作品《我在中国遇见TA——我的中国“神仙姐姐”》在第二届“美丽浙江”国际短视频大赛获国际合作奖。

面对零基础的留学生，语言障碍是毋丹需克服的一大难题。为此，在上古筝课时，她把经典的古筝曲目改编成简单的指法，把复杂的技巧术语转化成易懂的肢体语言，从按弦到弹奏曲子，手把手传授。

毋丹说，这一方法，既解决了语言不通的问题，又能加快留学生们的理解速度。但也因为这样的教学方式，每节课前，毋丹都要花半天多时间准备。

在毋丹把自己的戏曲知识教授给留学生的同时，留学生们也在学腔调、走台步、演戏曲的过程中，感受到中国戏曲的魅力。

“不论是有魅力的戏曲，还是温暖的毋丹老师，都让我感到极为幸运。”木槿说，作为外国人，来到中国就是想感受这里的文化氛围，接触中国特色文化。毋丹老师正是用这样的方式，拉近了自己对中国文化的距离。

除了教授留学生，毋丹还针对中国的学生，开设了《古代戏曲鉴赏》《沟通与写作》《中外文学经典研读》《古代戏曲专题》等课程。

“传统的戏曲文化学习要么是以书本知识为主，要么是以表演为主。我希望把这两者结合起来，带到高校课堂中。”毋丹说。

而在毋丹的教授中，浙财大学子不仅在思维碰撞中汲取了戏曲知识，还可以画上舞台妆、穿上水袖，零距离体验中国传统文化的魅力，给戏曲增添青春活力。

“我想用自己擅长的方式，为中国文化的传承做点贡献。”毋丹说，过去十年，自己认识了许多和她一样热爱戏曲的学生。未来，她也将继续前进，使中国的戏曲之音走向更为广阔的国际舞台。(作者 童笑雨 赵蕾 吕璐琪)

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