原标题：国家文物局：2022年将启动 “考古学国家急需高层次人才培养专项”

1月17日，全国文物局局长会议以电视电话会形式在京召开。记者从会上了解到，2022年国家文物局将与教育部联合启动“考古学国家急需高层次人才培养专项”，加强人才培养建设。

会议总结了2021年文物工作，全面安排2022年重点任务，推进新时代文物事业高质量发展。

2021年，文物工作强化“双轮驱动”，文物科技创新和文物人才队伍建设取得重大突破。文物局商24个部门起草政策文件，完善创新布局、强化基础条件、夯实人才根基、优化科研管理，推进文物保护利用学科体系建设；61项文物科技创新任务列入“十四五”国家重点研发计划，13项“十三五”重点研发计划项目通过中期评估；环境考古、分子古生物学、年代学与动植物考古等联合实验室部署建设，专有装备研制应用持续推进；发布17项行业标准；在重庆举办文物科技创新论坛；国家文物局考古研究中心南海基地即将建成，国家文化遗产科技创新中心建设明确用地意向、开展方案编制。

2022年，国家文物局将进一步抓好科技创新与人才队伍建设。

要抓顶层设计，推动关于加强文物科技创新的意见尽快出台。要抓资源配置，加快建设国家文物资源大数据库；加快推进国家文化遗产科技创新中心建设；充分发挥国家文物局重点科研基地以及其他重点实验室、科研机构作用。

人才培养重在实效。会议指出，要尽快推动落实考古野外工作津贴；要实施新时代文物人才建设工程，与教育部联合启动“考古学国家急需高层次人才培养专项”，持续构建线上线下融合、重点面向基层的文博人才培训模式；加强文物职业管理制度建设，继续举办全国文物职业技能竞赛。（记者张盖伦）

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