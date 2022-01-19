原标题：鲁西北，有一群孩子和“冰雪”结缘

2022年1月4日早上7点，山东省聊城市临清市康盛庄中心小学操场上，十几个10岁左右的孩子迎着初升的朝阳，开始了跑操。热身跑800米后，他们便开始30分钟的旱地冰球训练。寒冷的冬日，冻红的耳朵和鼻尖丝毫没有影响这些孩子参加锻炼的热情。

“李若彤，注意一下握杆姿势。”“崔荣轩，从左边截球，好，传给赵志浩。”康庄镇联校旱地冰球教师初付国一边跑，一边纠正小队员中不规范的动作。一连串的指令下来，旱地冰球场上双方对战激烈，比分不相上下。

“现在，孩子们已经能基本掌握运动要领，有些运动技巧只能靠不断地演练让孩子们自己去感悟。”初付国说。打开器材室的门，除了摆放整齐的各类运动器材，最令人瞩目的还是一面荣誉墙和一排奖杯，在这些奖状中，最有分量的要数“2021年青少年U系列旱地冰球锦标赛暨第七届ISPO Shanghai全国青少年旱地冰球冠军赛亚军”，在奖状的旁边还有当时领奖的合影，孩子们脸上洋溢着获胜的喜悦。

2017年，一次机缘巧合让在鲁西北乡村的初付国第一次知道了旱地冰球这个运动项目。虽然在大学期间学的是体育，但当这个新的体育项目摆在面前的时候，他还是有片刻的恍惚。

这个运动项目适合我们这些村里的孩子吗？

2017年11月，初付国和临清市的另外两位老师一同乘坐前往上海的列车，对这项体育运动在农村学校开展的可行性进行了调研。

初付国说，旱地冰球之所以能在农村推广开，一方面是因为这个项目对场地的限制很小，刚开始的时候他们就在水泥铺的操场上训练。这几年，随着项目的逐渐成熟，在上级部门和公益组织的大力支持下，他们拥有了标准的训练场地。另一方面，比赛使用的是碳纤维轻质球杆，比赛用球则是镂空轻质塑料球。赛事规则要求挥动球杆的动作必须在选手的膝盖以下，而比赛中大多碰撞都是在杆与杆之间进行，因此安全系数比较高。在各项设施不完善的农村，旱地冰球项目给农村的孩子们带来了新的体验。

“参加第七届全国青少年旱地冰球比赛，我带着12个孩子去的上海，这些孩子别说上海了，有的可能连临清市都没有出去过。虽然面对的是条件设施更完善的城市队伍，但是我们这些孩子凭着扎实的技术和坚强的毅力，最后仅以一球之差获得亚军。”初付国眼里浸出了泪水，思绪再次回到你追我赶、不相上下的比赛现场。“这次获奖已经是对我们的一种鼓舞，这次比赛不仅开拓了孩子们的视野，也更坚定了努力的方向。”

在荣誉墙上，还有一面证书让康盛庄中心小学全体师生感到骄傲。2020年6月，康盛庄中心小学被教育部、北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会评为校园冰雪运动特色学校。

在一个冰雪少见的鲁西北城市，旱地冰球作为冰球项目的衍生体，是一项没有地域、不分季节、安全且费用低的运动项目，2019年2月被国家体育总局列为北京2022年冬奥会冰雪推广项目之一。旱地冰球与冰球的比赛场地都设有围挡，球杆的技术也完全相通。旱地冰球与冰球项目一样都佩戴头盔和护具，比赛规则也极为接近。在旱地冰球运动中可通过训练掌握杆上技术，再学习轮滑并慢慢适应轮滑冰球，等完全熟练后从轮滑冰球便可过渡到冰球。

“在旱地冰球中，我享受到了乐趣，长大后我也要像奥运健儿那样为祖国争光。”在2021年上海第七届全国青少年旱地冰球冠军赛上获得最佳射手的赵洪康同学说。现在已经升入初中的赵洪康并没有放弃旱地冰球运动项目，康庄镇联校也已经尝试在初中段推广旱地冰球项目。

“旱地冰球是冰球运动一项很好的入门选择。在一些城市，孩子一开始接触冰球，受场地和环境的限制比较大，也会比较有难度。先把旱地冰球完全掌握，下一步把轮滑练好，等轮滑与杆上的技术相结合，再上冰就会进步很快。用旱地冰球的特点了解冰雪项目，这是我们助力冰雪运动的第一步。”临清市教体局副局长韩力耕说，“旱地冰球只是一个开端，给孩子一个入口和基础，未来我们会慢慢让孩子们了解更多冰雪项目。”

“很多孩子从小就参与各类体育比赛，这种文化的培养与促进对孩子的一生都有帮助。孩子参与到团队体育运动中，成为其中一员，学会不轻易放弃，从而应对生活中的各类困难和挑战。”康盛庄中心小学校长崔建玖表示。

（本报记者 赵秋丽 李志臣 本报通讯员 姚晓楠 倪群力）

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