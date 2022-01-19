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欧美同学会全国首个海归小镇开工（创业资讯）

2022年01月19日08:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　欧美同学会海归小镇（长沙·智能制造）的设计规划图。
　　（本版照片除署名外均由受访者提供）

　　本报电  （记者孙亚慧）近日，欧美同学会海归小镇（长沙·智能制造）项目开工仪式在湖南省长沙市望城区举行，这也是欧美同学会全国第一个正式运营启动的海归小镇。此次开工的系列项目属于海归小镇（长沙·智能制造）核心区，共铺排建设项目33个，总投资约160亿元。

　　据了解，长沙海归小镇致力于打造国家重要先进制造业高地，以高端人才集聚为原动力，以智能制造为核心发展方向，着力打造宜居宜业、产城融合、生态友好、合作开放的国际化小镇范本。

　　开工仪式上，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君宣读了《关于同意欧美同学会海归小镇（长沙·智能制造）运营启动的函》，表示要形成共建合力，努力将该小镇打造成助力实现国家重要先进制造业高地的示范区，助力湖南及长沙建成中部人才中心和创新高地，助力长沙经济社会高质量发展。

　　长沙市委副书记、市长郑建新表示，欧美同学会和长沙市政府联合共建欧美同学会海归小镇（长沙·智能制造），是贯彻落实“三高四新”建设的重要举措，是欧美同学会发挥人才优势、凝聚留学人员智慧和力量，助力长沙经济社会发展的生动实践，也是为长沙人民带来的一份沉甸甸的礼物。要举全市之力，在成为全国第一个正式运营启动的海归小镇的基础上，努力打造成为全国海归小镇的标杆。

(责编：温璐、李依环)

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