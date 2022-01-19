本报记者 孙亚慧

裴将（中）与公司员工在花卉种植基地查看郁金香的生长情况。

2021年7月，河南特大暴雨发生后，裴将（前排中间）立即带领公司青年员工冲上了抗洪救灾一线。

出生于1992年的裴将，12岁从老家河南省新乡市辉县市裴寨村到北京求学，而后又前往美国留学。2015年从丹佛大学毕业后，他回到辉县，发展旅游，帮助农民延伸特色农产品产业链。

谈及自己的返乡创业路，裴将说：“故乡是我的根，根在哪儿，心就在哪儿。”

新官上任三把火

在位于河南省新乡市辉县市的宝泉旅游景区，不少游客被眼前的这一幕深深吸引：从高空俯瞰，河道如巨龙般蜿蜒，游走于崇山峻岭之间。曾有人说，太行山把最美的一段留给了河南，南太行崖壁耸峙、飞瀑流泉，不仅让游人流连，裴将第一次来到这里的时候，同样对山峦间一望无际的碧波印象深刻。

2016年，裴将被任命为河南宝泉旅游景区的总经理，彼时，这里的自然风光虽然引人入胜，但景区的整体运营情况却遭遇瓶颈。“游客接待量不够，2014、2015年游客接待量大概在六七十万人次左右，从投资角度来看，这个结果并不理想。”他说。

裴将意识到，想要提高游客接待量，首要任务是扩大景区知名度。他敏锐地观察到当时刚刚兴起不久的短视频平台对年轻消费者的影响力，果断进行推广形式创新，培养起宝泉自己的“网红”景区推荐人，对外宣传和推介景区特色。与此同时，他还引入索道、山体内电梯等新的项目，目的就是进一步提高客人的游玩体验。

新官上任三把火，裴将“烧”得稳扎稳打。他请来上海同济城市规划设计研究院的严国泰教授团队，对宝泉旅游景区进行高标准规划，在提升旅游附加值上做文章。他又从北京、湖南等地重金聘请经验丰富的专业人才，对景区管理进行科学运作。裴将的付出得到了有力地回报——2017—2019年，宝泉景区连续3年游客接待量超200万人次，原本名不见经传的宝泉旅游景区渐渐有了名气。

老乡鼓了钱袋子

红薯，是当地主要的粮食作物之一。回国之初，裴将曾在裴寨村里看到过这样的情景：农民辛苦一年所种的红薯，却烂在地里无人问津，这让他既意外又心疼。痛心之余，他决定利用自己的专业优势，帮助农户挖掘红薯身上的附加值，推出多样化的红薯产品。

从以红薯为主要原料的酸辣粉到自热锅，裴将做了不少尝试。借助电商平台，他也进一步打开了线上线下产品销售渠道，让农户的钱袋子鼓了起来。

“我们直接带动406户贫困户脱贫致富，农户每亩红薯增收4500多元。”裴将介绍说，他与团队还帮助农户种植花卉。裴寨村的花卉蔬菜种植基地提供了800多个家门口的就业岗位，每年为村集体带来200余万元的收入。

一边是红薯香甜、一边是花草芳香，都实现了一种产品带动一个基地、一个基地带动一批农户的效果，让农民尝到了“触网”致富的甜头。

随着宝泉旅游景区的游客接待量有了明显提升，“一业兴、百业旺”的势头开始显现。有的村民得到了在景区工作的机会，有的则做起了民宿、餐饮生意。

“为啥叫‘圪针庄’呀，就因为穷啊，啥也不长，就长那酸枣圪针。”圪针庄村原本只有一家小面馆，而如今，依托靠近景区的优势，村子在旅游旺季时人气爆满。有410余户从事旅游服务，占全村总户数的95%，旅游经营收入占全村总收入的84.5%。

“景区周边村庄600余户农家都吃上了‘旅游饭’，咱农民在家门口就能把日子过好！”裴将骄傲地说。

宝剑锋从磨砺出

5年多的时间里，裴将与团队从管理服务、市场营销、创新产品、景观质量等方面对宝泉旅游景区进行优化提升，还将春季郁金香、夏季泼水节、秋趣文化节、冬季冰雪节等四季活动打造成了品牌。

2021年，在经历过因新冠肺炎疫情防控对客流量造成的影响后，宝泉旅游景区开始恢复往日热闹。然而，去年夏天河南的特大暴雨给了裴将当头一击——新乡受灾情况严重，宝泉由于处于峪河上游平甸河和西沟河两条支流的交汇处，损失巨大。

面对景区内一处处被冲毁的设施，看着自己几年的心血被损毁大半，裴将心痛不已。沉思良久，他做出了一个重要决定：“先别管景区了，人员都平安无事就好。咱们去外边乡镇救人去！”

宝泉是山水景区，快艇、救生衣等救援物资配备齐全。裴将带领公司青年先锋队，在第一时间冲上了辉县、卫辉的抗洪一线，参与抢险救援。

凌晨赶到受灾地，在水里一泡便是一整天的青年救援队员；齐腰高的水里走了四五个小时，找到救援人员后又折回村子救人的老支书；用自备的发电机发电，一次次为救援人员送来热腾腾食物的饭店老板……裴将说，救灾几日里自己看到的这些身影，将令他终生难忘。

重返景区后，裴将与团队展开灾后重建工作，排查隐患，紧急抢修，有些景点甚至在重修后又一次遭遇大雨损毁。经过团队的不懈努力，去年秋天，宝泉旅游景区终于重新开门纳客。

“我们团队中年轻人居多，很多人是第一次遇到这样的挑战。景区防灾预案怎么做？如何提高景区设备的抗灾能力？……都需要我们设计出更完备的方案。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。虽然成长的代价高昂，但对创业者来说，这或许也是必经的一课。”裴将说。

(责编：温璐、李依环)