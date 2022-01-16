“双减”下如何做好幼小衔接？日前，北京教育科学研究院旧宫实验小学校长孙唯在市教委举办的“双特谈双减”专栏中介绍了该校做好幼小衔接的四步工作法。孙唯介绍，为有效做好幼小衔接工作，学校专门成立了以校长为组长的新一年级幼小衔接工作领导小组，在教师学习培训、学生入学教育、教学课业辅导、家校沟通协调四方面进行了探索，提出了相应策略。

开学前，幼小衔接领导小组制定了《幼儿园向小学科学衔接的工作方案》，讨论和细化了幼小衔接的具体工作。首先，统一组织一年级全体教师学习相关文件，组织讨论及分享幼小衔接工作内容，让教师将学到的经验方法运用到自己的教学活动中。其次，召开教师座谈会，帮助教师了解儿童在学龄前的受教育情况，将小学的教育方式与幼儿园教育方式进行比较，通过分析幼儿园孩子的特点，及时调整一年级的教学管理方式，创设包容性和知识性的学习环境，最大程度消除儿童的陌生体验和不适应。再次，系统梳理出入学教育、开学典礼，以及开学适应性学习生活的详细计划和工作流程，让每一个新教师反复演练，充分做好幼小衔接的准备工作。

从幼儿园到小学是孩子们学习生活方面的一次飞跃，更是人生历程中的一次转折。孙唯提到，为让孩子们尽快适应校园生活，学校从环境适应、管理适应到心理适应入手，稳妥推进幼小衔接。入学初期，学校注重消除学生对校园的陌生感，创设与幼儿园相近的班级环境，教师允许学生适当携带自己喜欢的图书，增强心理安全感；带领学生参观校园环境，知道食堂、卫生间、校医室等重要场所位置；开展小游戏，帮助学生熟悉老师、同学并与他们建立伙伴关系等。

入学中期，学校着重培养学生自理自立能力，要求学生按照作息时间有规律地开展学习生活，鼓励学生自己的事情自己做，如独立穿脱衣服、收拾书包文具等。教师还通过游戏的方式，帮助儿童理解班规校规；通过对学生坐、立、行等行为规范训练，引导学生做事专注，促进良好行为习惯形成。

入学后期，聚焦学生的心理适应情况，培养学生责任意识。通过开展趣味性、挑战性、合作性的集体活动，教师有计划有目的地给学生安排小任务，并鼓励指导他们认真完成，引导学生理解集体荣誉感，从心里认可自己是一名小学生了。

学校还以丰富多彩的主题活动为载体，开展一年级新生入学适应教育，减缓学习的坡度和难度，让孩子慢慢完成从“玩童”到“学童”的角色转换。一年级教师精心设计教案，用具有童趣的情节把知识串起来，激发学生学习兴趣，从而很轻松地融入学习当中。例如，数学教师把抽象的知识以具体形象的图片或儿歌的形式呈现出来，通过寓教于乐的方式，让他们在轻松愉快的状态下掌握知识。（武文娟）

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