孙逢春（前排左二）和他的大学同学。资料图片

【人才故事】

北京冬奥会的脚步一天天临近，“绿色冬奥”让全世界充满期待。

实现“绿色冬奥”，绿色交通是重要一环。对此，中国工程院院士、北京理工大学原副校长孙逢春颇有发言权——从2008年北京奥运会核心区交通“零排放”，到2022年北京冬奥会相关区域实现新能源汽车全覆盖，都是他率领团队科研攻关的智慧结晶。

回望成才之路，孙逢春最难忘的是1977年。那一年，是恢复高考第一年。得益于党中央的人才政策，山村放牛娃孙逢春的人生轨迹从此改变——上大学、出国留学、回国效力，并最终成长为一名为国扛鼎的科学家。

“同学中出了三位院士”

1977年11月中旬的一天，在湖南省临澧县九里乡太平村的砖瓦厂，高中毕业后返乡劳动两年多的孙逢春得到通知，可以报名参加高考了。

狂喜之后，是紧张的备考，因为3周之后的12月10日，就是考试的日子了。

“说实话，当时我并没有太慌张。因为上学时，我的成绩就非常好，回乡务农期间，也一直没有放弃学习。”孙逢春感慨道，“高中毕业时，一位老师偷偷塞给我《高等数学》和《普通物理》两本书，并坚定地告诉我，高考一定会恢复，孙逢春你一定要考大学。这位老师的话，一直鼓舞着我。”

1978年，在报春花开放的季节，孙逢春接到了湖南大学的录取通知书。“我家住在山脚下，离最近的县城长途车站要走近40公里，我的大哥帮我挑着行李送到县城，辗转两天我才到达长沙。”孙逢春说。

高考的恢复，改写了一代青年人才的命运，也为科教兴国吹响了号角。在湖南大学，孙逢春被分配在录取分数最高的师资班力学专业。“最难忘的是湖南大学的学风，同学们读起书来真是如饥似渴、心无旁骛。”孙逢春自豪地说，“高考改写了我们这一代人的人生轨迹，在师资班同届同学中先后出了三名院士，另外两位分别是中国工程院院士、兰州大学原校长周绪红和中国工程院院士、湖南大学风工程试验研究中心原主任陈政清，都为国家作出了卓越贡献。”

迈入“科学的春天”

春风如贵客，一到便繁华。伴着高考的恢复，如何“早出人才，快出人才”，成为摆在教育领域乃至全社会面前的迫切问题。1978年3月，全国科学大会重申了“科学技术是生产力”这一马克思主义观点，中国迎来了“科学的春天”。

沐浴着时代的春风，孙逢春在科技报国的道路上开始了远征。1982年本科毕业后，他考上北京工业学院（1988年更名为“北京理工大学”）车辆工程专业的硕士研究生，并在毕业后留校任教。1987年，他获得了去德国柏林工业大学攻读联合培养博士学位的机会，成为第一批中外联合培养的博士研究生。

留德期间，孙逢春再次展现了过人的刻苦与才智。仅用短短一年多的时间，他就完成了很多人通常需要四五年时间才能完成的博士论文。

导师主动提出让孙逢春留德继续做科研，却被他婉言谢绝。1989年博士毕业后，孙逢春坚定回到母校北京理工大学，开展教学科研。他说：“我要为中国的汽车工业做点事情。”

识才爱才敬才用才，一直是党的优良传统。1994年起，懂外语、掌握前沿科技的孙逢春被国防科工委任命为一个中美合作电动客车研制开发项目的总设计师。项目中，车辆的总体系统由孙逢春率中方团队负责，核心系统即动力系统则由美国格鲁门公司提供。

“当时，有家香港公司要买我们研发的电动客车，并预付了数十万港币订金。”孙逢春至今记忆犹新，“没想到，美方突然将动力系统的价格从4万美元提高到10万美元。成本高于售价，生产计划无法进行，我们只好把香港公司的订金退了回去。”

“电动汽车不能没有‘中国心脏’。”这件事深深震动了孙逢春，他很快主导创办了北京理工大学电动车辆工程技术中心——四张桌子、一台电脑，我国电动车辆核心技术研发由此起步。

夜以继日、废寝忘食，孙逢春带领团队在电动汽车、车辆电传动、车辆动力学等领域大胆创新。团队研发出我国第一个拥有自主知识产权的电动汽车动力与传动系统，制造出我国第一辆电动大型豪华客车、第一辆电动公交客车、第一辆燃料电池电动轿车，并建成我国第一个电动车辆国家工程实验室及技术成果转化基地。

创新成就“双奥团队”

2008年，北京奥运会向全世界展示了中国的科技实力：55辆我国自主研发的纯电动大客车行驶上路，为奥运中心区提供24小时服务，在奥运史上首次实现了中心区域交通“零排放”。

把这一切从理想变为现实的，正是由孙逢春带领的北京理工大学电动车辆科研团队。

征途漫漫无涯，时代考卷常新。2016年起，作为北京市新能源汽车联席会专家组首席专家，孙逢春率团队又承担了北京市“绿色冬奥”新能源汽车重点专项的攻关任务。

“2022年北京冬奥会期间，相关区域将实现新能源汽车全覆盖，这对纯电动汽车的整体性能提出了全新挑战。”孙逢春介绍，在冬季低温条件下，纯电动汽车面临着动力电池充放电障碍、整车低温冷启动困难、采暖能耗高等世界性技术难题。

中流击水，奋楫者进。孙逢春团队再次成功实现了核心关键技术突破，于2020年1月完成面向冬奥国产新能源汽车整体极寒技术群的“收官”测试和验证。

作为先后服务于北京奥运会和北京冬奥会的“双奥团队”科研带头人，孙逢春话语铿锵：“拥有中国自主知识产权的新能源汽车，不仅将有效服务‘绿色冬奥’，而且将彻底解决新能源汽车在寒冷地区的推广应用难题。”

2021年9月，中央人才工作会议召开，新时代人才工作再启新程。“在实现中国梦‘关键一程’上，更须心怀‘国之大者’，与党和国家事业同频共振。”孙逢春表示，“我和团队将始终深怀爱国之心，砥砺报国之志，力践报国之行。”（记者 罗旭）

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