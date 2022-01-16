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懂人才是大学问 聚人才是大本事

2022年01月16日09:11 | 来源：光明日报
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【微议人才】

岁末年初，是毕业生找工作的重要时刻，也是各地引才觅才的高峰时段。继上海开辟清华北大本科生落户绿色通道之后，北京也开闸引进“双一流”高材生，清华、北大和“华东五校”毕业生符合条件可直接落户。与此同时，深圳也再次向全球发出“深爱人才、圳等您来”的邀约。

千秋基业，人才为先。人才是第一资源，有着其他资源无法比拟的无限可开发性、可创造性，不仅不会因为开发利用而枯竭，而且会因开发利用而源源不断涌现。正因如此，各地引才热度才持续高涨。

当今世界，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，围绕科技制高点和高端人才的竞争空前激烈。我国需要源源不断培养造就爱国奉献、勇于创新的优秀人才。党的十九届六中全会决议强调，把各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。懂人才是大学问，用人才是大智慧，聚人才是大本事，要为人才提供创新创业“热土”，构筑人才创新创业“核心磁场”，营造人才发展的“最优生态”。

“千金何足惜，一士固难求。”要不拘一格、广纳贤才，既要有“三顾茅庐”的诚意，又要有“萧何月下追韩信”的执着，真心爱才、广泛纳才、悉心育才、精心用才。要积极为人才松绑，完善人才管理制度，在思想上重视人才、感情上亲近人才、工作上支持人才，让人才静心做学问、搞研究，多出成果、出好成果。

人才是这个时代的最大财富，实现中华民族伟大复兴，人才越多越好，本事越大越好。要坚决破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项等现象，把人才放到最合适的岗位，用其所能、任其所宜、展其所长，让人才如鱼得水、游刃有余。要坚定走好人才自主培养之路，抓好战略科学家、顶尖人才、“卡脖子”技术攻关人才、基础研究人才的培养，广开进贤之路、广纳天下英才，以长远的眼光、卓越的胆识、开阔的胸怀、恢宏的度量，寻觅人才求贤若渴，发现人才如获至宝，举荐人才不拘一格，用更优质的土壤来引进培育高端人才。

实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业，需要一代又一代英才共同为之努力。要全面吹响人才“集结号”，谱写新时代人才强国的新篇章，为中国梦的早日实现提供强大智力支撑。

（作者：郑端端，作者单位：云南省红河州委组织部）

(责编：彭晓玲、熊旭)

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