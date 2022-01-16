新华社北京1月15日电（记者盖博铭）《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》新闻通气会14日在京举行。深化体制机制改革、加强技术转移机构建设、加强落地承接……北京推出17条举措，助力消除成果转化堵点。

长久以来，科技成果转化过程中存在着高质量成果供给不足、成果承接能力不足、供需信息渠道不够畅通等问题。据介绍，若干措施通过夯实制度基础，压实主体责任，引导高校院所、医疗卫生机构与企业密切合作等方式，畅通技术、资本、人才等要素流通渠道。

在深化体制机制改革层面，北京明确要求高校院所、医疗卫生机构制定有关勤勉尽责的实施细则，支持各级领导干部、科研人员改革创新。鼓励各单位开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革，建立以转化为导向的科研项目全过程管理机制。

在加强配套条件建设层面，北京支持高校院所、医疗卫生机构提升技术转移机构对成果转化关键要素的调动能力，建立科技成果披露机制，提供专业岗位、人才引进和资金保障。

在加强供需对接层面，北京将充分发挥科技成果信息汇交系统作用，并通过召开主题需求对接活动，加强科技成果供需对接，打破高校院所与企业之间信息壁垒。同时，各区政府成立科技成果转化工作专班，建立统筹协调和服务机制。

北京市科学技术委员会、中关村管委会科技成果转化处处长闫颖表示，北京将继续推动在京重点高校院所、医疗卫生机构的科技成果在本市转化，将北京科技资源优势转化为现实生产力。

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