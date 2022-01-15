原标题：文化新观察丨 “双减”后首个寒假来了，校外培训有哪些变化？

寒暑假历来是校外培训的“黄金”时段。“双减”政策落地后的第一个寒假即将到来，校外培训市场会有哪些变化？

学科类培训总体“冰封”

随着学而思、新东方退出义务教育学科培训，大量培训机构关停或转型，这个寒假，“背着书包赶培训班”的景象必然不再。

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》明确要求，严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

记者咨询多家培训机构发现，这一规定得到了较好落实。多家培训机构均表示，寒假没有学科类培训课程，所有授课都将在放假前结束。

寒假是“红线”，放假前的两三周就成了校外学科类培训争抢的热点时段。

2021年12月，“乐读优课”App上线，其介绍自己是一家“持证上岗”的中小学学科辅导机构，将于2022年1月起，为中小学生提供包括语数英等科目在内的在线直播课程与服务。以六年级数学课程为例，该课程最早开课时间为1月10日，为周一至周五直播授课。

在课程开售仅几个小时后，不少都已报满。但这一火爆景象，很快便宣告落幕。

在最热的时候突然下架，其原因众说纷纭：家长群里传“被举报了”；而“乐读优课”自己表示，因为系统存在故障，需要升级优化。无论是什么原因，都不难看出，对于校外学科类培训，家长端仍有需求，商家也未完全放弃。

变相违规行为尚未禁绝

正是瞄准家长端的需求，一些变相违规培训还在试探监管底线。

“【好老师】我是数学X老师和同事全科辅导，一起为单科低于90分学生特训，8次课至少提15+……”临近寒假，不少家长都收到了类似短信，推销“一对一”培训课程。

据业内人士透露，一些校外培训机构表面上注销了办学资质，但以课外托管的名义行学科类校外培训之实。在太原等地，一些从校外培训机构流出的老师做起了“一对一”上门家教，收费也水涨船高，从过去一小时200元左右涨到500元甚至更多。

有北京家长反映，曾收到自称是“某思”培训机构老师的电话，介绍寒假有语数英等学科课程，“小班授课，学费打折后460元一次，但是只能线上教学”。

针对这些寒假可能出现的问题，教育部专门印发通知强调，严防义务教育阶段线下学科类培训机构违规开班、面向3至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展线下学科类（含外语）培训、非学科类培训机构以“素质拓展”“思维训练”等名义超范围开展学科类培训等问题发生。严查隐形变异行为，严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规培训。

体育编程艺术类培训受到欢迎

冰上集训营寒假全天班，一期6400元……寒假将至，北京的王女士早早给孩子抢报滑冰课程。“既能强身健体，又让孩子有个去处，相当于托管了。”王女士说，对于没有老人带孩子的家庭，这是一个不错的选择。

（孩子们正在练习滑冰 新华社照片）

这个寒假，除冰雪运动格外火爆外，乒乓球、羽毛球、篮球、体能等体育培训及编程和艺术类培训也受到欢迎。家长们表示，假期能让孩子集中时间培养一些特长爱好，同时也符合注重学生综合素质的教育改革方向。

“假期是孩子休息调整、自主发展的重要阶段。希望您能够尊重孩子成长的科学规律，不把假期当学期，给予孩子留白思考、创新探索的时间与空间。”教育部基础教育司和校外教育培训监管司在《寒假致全国中小学生家长的一封信》中说，人生如长跑，起步忌冲刺，薄发需厚积，建议鼓励孩子广泛阅读、锻炼身体、培养兴趣、传承文化、孝亲敬老、劳动实践，培养让孩子终身受益的综合素养、强壮体魄和健康人格。

统筹：吴晶、林晖

记者：胡浩

编辑：初杭

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