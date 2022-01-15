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三个国家级“非遗”剧种首次进入戏曲高等教育

2022年01月15日10:14 | 来源：新华网
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原标题：三个国家级“非遗”剧种首次进入戏曲高等教育

　　新华社北京1月14日电（记者余俊杰）中国戏曲学院14日在京宣布，2022年，学院计划招收本科生455人，其中表演系将新增上党梆子、山西蒲剧和青海平弦戏3个国家级“非遗”剧种并首次招生，使进入高等教育的戏曲剧种达到35个。

　　据介绍，目前中国戏曲学院招收的戏曲剧种有：世界级“非遗”剧种4个（京剧、昆曲、粤剧、藏戏）、国家级“非遗”剧种29个、新兴地方剧种2个。我国4个世界级“非遗”剧种已全部纳入学院本科教学计划。

　　此次新招生的上党梆子和山西蒲剧均为形成于清代的山西地方剧种，前者实为昆（昆曲）、梆（梆子）、罗（罗罗腔）、卷（卷戏）、簧（皮簧）五种声腔同台演出的剧种，全国罕见；后者也称蒲州梆子，音乐和表演艺术传统深厚，有不少难度较高、观赏性强的表演技巧，尤以帽翅功、髯口功、翎子功、鞭子功、椅子功、扇子功等特技见长。

　　青海平弦戏创建于1961年，是新中国成立后新诞生的青海地方剧种，因运用定调唱法且均为平调而得名，由曲牌联套体结构的坐唱曲艺发展形成，素有“十八杂腔，二十四调”之称。

(责编：任一林、王欲然)

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