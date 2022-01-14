原标题：广西“90后”女大学生钻研改进火车厕所 聚会常被朋友叫去洗手

刘婧睿（左）和同事研究集便器零部件改进方法。 袁艺华 摄

火车厕所检修集脏、累、臭于一体，但在中国铁路南宁局柳州机车车辆有限公司，“90后”员工们却是检修火车厕所的核心部件“真空集便器”的主力。刘婧睿就是员工之一，刚工作时参加同学聚会，还常被同学叫去洗手消毒。

春运即将到来，柳州机车车辆有限公司的职工正对火车集便器进行最后的检修，随后就给运输部门交车，给旅客提供干净、舒适的厕所环境。

中国的列车往往需要横穿南北，厕所质量稳定可靠至关重要。厕所的核心部件在真空集便器，通过真空把排便器里的污物“吸”到泵中，再排放到指定的地点，每次冲洗用水只有家用抽水马桶的十二分之一，大大提升旅客出行质量。

刘婧睿在列车底部检修真空集便器。 袁艺华 摄

2017年刘婧睿从厦门大学嘉庚学院毕业到柳州机车车辆有限公司工作，岗位就是集便器检修车间的工艺员。刚工作时，集便器就给她来了个下马威。“那时车间刚起步，水平还不够高，使用单位在清理时常遭遇堵塞，造成排泄物反涌，遇到了不少投诉。”刘婧睿说。

刘婧睿不仅在工作上遇到挑战，在好友聚会上，朋友得知她的工作是处理集便器时，第一反应就是让她先去洗手消毒，父母也常劝导她换个岗位。作为一名女大学生，刘婧睿却认为这份工作更有挑战性，更能锻炼自己。

“有一次在段上缺人的时候我去帮忙，处理排污口后发现自己的棉垫上居然有蛆，那一瞬间感受到自己真的是在与厕所作伴。朋友们在聚会时也常开玩笑说让我去洗手消毒，刚开始我也觉得挺难过的，但了解各有各的难处之后，慢慢也开始互相接受了。”刘婧睿说。

真空集便器比直排式排污更干净环保。高速行驶的列车将排泄物直接排到轨道上，除了会让维护人员感到生理不适，还容易影响到轨道信号等设备的安全。真空集便器把污物收集储存起来，当列车到达指定地点时，再将其进行加工处理，转换成可使用的再生能源。

集便器检修车间的员工多是“90后”。 王以照 摄

在工作过程中，刘婧睿和车间员工多次对真空集便器进行改造升级。“我们把偏软的铜质材料换成不锈钢，对密封圈等橡胶圈也进行了加厚。故障较多的排泄阀，也将其工作风压进行调整，提高技术标准，降低故障率。”刘婧睿说。

据了解，2022年中国春运客运量较2021年预计增长1倍左右。铁路各部门也在全力保障列车行车安全，推出疫情防控、便民服务等各项措施，让旅客在回家的路上过得温馨舒适。

“每年看到我们检修的车被广泛地使用，看到旅客搭乘我们检修的车回家，看到故障一年一年地减少，我内心觉得很自豪，也算是为春运做了自己的贡献。”刘婧睿说。(王以照 何芳芸)

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