原标题：“我在学校挺好的”——天津高校外籍师生感受抗疫“中国力量”

1月12日，天津大学的留学生在校园内做核酸检测。天津大学供图

新华社天津1月13日电 11日零时刚过，记者与天津大学化工学院留学生巴赫取得联系时，他还没有休息。当日凌晨1时30分至7时30分，在天津大学北洋园校区操场上，约15000名学生进行了第二轮全员核酸检测。

“8日晚，我刚在新闻上看到天津报告了新冠肺炎确诊本土病例。市政府很快就决定对所有人开展核酸检测，我被这种反应速度和强大决心震惊了。”来自冈比亚的巴赫说，尽管天气很冷，但同学们在操场上排着队伍，医护人员、志愿者齐心协力完成了工作。

“我意识到我生活在一个以人民为中心的国家，如果以这样的态度来处理问题，一切将会变得更好。”巴赫说。

1月12日，天津大学国际教育学院组织留学生进行校内核酸检测。天津大学供图

8日，就在巴赫就读校区所在的天津市津南区，2例病例被确诊为本土新冠肺炎确诊病例，后确认其感染病毒为奥密克戎变异株。天津市政府第一时间反应，划定了封控区、管控区、防范区范围，在全市筛查开始之前，津南区已经开始了核酸检测，并计划72小时内完成3轮。

在天津大学北洋园校区的隔壁，南开大学津南校区8日下午4时30分开始实行校园封闭管理。学校立即启动疫情防控应急预案，不少师生积极加入志愿者队伍，连夜投入防控工作，9日凌晨1时，就完成了津南校区师生员工首轮核酸检测。

南开大学亚美尼亚籍留学生秦梦兰虽然住在校外，但学校也与她保持着密切联系，社区工作人员也主动联系她。按时排队参加核酸检测的秦梦兰说，在抗疫中看到了中国政府和人民的力量，“核酸检测点开放到深夜，在超市可以买到各种食物、用品，天津全力保障人们的正常生活，我感到很安心。”

对于因疫情滞留在津南校区的学生，南开大学统筹学校住宿资源，将临时住宿于专家公寓的同学们转移到学生宿舍，并组织宿舍防疫志愿者100余人，分时段分宿舍协助物业完成楼内公共区域消毒、通风等工作。

在天津大学卫津路校区，来自土库曼斯坦的大三学生穆罕告诉记者，天津发现确诊病例后，学校老师立即与他取得联系，第二天做核酸检测时非常快，医生的效率非常高。

“由于隔离在校园，学校还积极与商家对接，各种物资直接送到校园，供应充足。”穆罕说，“我在中国已经生活三年了，我相信政府和民众一定会打败病毒！”

1月12日，天津大学的留学生在校园内做核酸检测。天津大学供图

在天津西青区，天津师范大学于9日凌晨3时开始部署全校师生核酸检测。上午10时，核酸检测工作在校体育馆顺利开始。乌克兰籍留学生伊莲娜说，“我很高兴看到整座城市的人都迅速行动起来，核酸检测点快速搭建，学校和老师们一直帮助我，祝我爱的天津好运，我们在一起，我们很坚强！”

因为疫情，南开大学外国语学院葡萄牙语系教师迪安娜已经两年没有回家了。生活在中国，她感到安全。“疫情期间，超市货源充足、核酸检测有序，我相信我们很快就会过上正常的生活。”迪安娜说。(记者李鲲、宋瑞、刘润芝、王晖)

(责编：温璐、郝孟佳)