大会现场。校方供图

人民网北京1月13日电 记者从北京航空航天大学获悉，该校12日召开2022年人才培养大会，系统谋划和扎实推进新时代高质量人才培养体系建设。会上，《北航新时代人才培养领航行动计划白皮书》（下称“白皮书”）正式发布。

据悉，白皮书全面系统阐述了学校人才培养的重要思路和重大举措，把“着力培养传承空天报国精神、堪当民族复兴大任的领军领导人才”作为新时代人才培养的使命和目标，并提出了“厚植情怀、强化基础、突出实践、科教融通”的人才培养方针，“强情怀、强基础、强实践、强融通”的人才培养“四强”模式，着力构建高质量人才培养体系。

白皮书涉及思政课程、科技创新、科研课堂等20项重点任务和举措，其中专门强调要加强体育美育劳动教育目标：将确保体质健康达标率位居高校前列；强化劳动实践育人；实施学校美育提升行动，出台美育工作方案，补齐课程、师资和条件短板，形成艺术与科学相结合的北航特色美育。

对于北航新时代人才培养计划的总体安排，白皮书明确，在2022年初步落实人才培养“1+10”实施方案，健全人才培养治理体系与制度保障；到2025年，基本建成具有北航特色的高质量人才培养体系，人才培养核心指标进入国内第一方阵，人才培养“四强”模式行成特色引领；到2035年，持续深化改革，让人才培养的体系更加完善，人才培养质量具备中国特色世界一流大学特征。

“在北航即将迎来70华诞的重要时刻，全校师生齐聚一堂，召开2022年度人才培养大会，共商人才培养大计，就是要进一步统一思想，凝聚共识，立足新时代，奋力开启北航人才培养的新篇章。”中国工程院院士、北京航空航天大学校长徐惠彬表示，学校要着力建设一流师资队伍、一流硬件设施和一流生态环境。

徐惠彬谈到，做好北航新时代高质量人才培养工作任重道远，使命艰巨。在当前和今后一个时期，还需抓好三个方面的重点任务：一是进一步增强培养一流人才的使命感和责任感，以服务国家为最高追求，上下一条心，全校一盘棋，在空天强国中彰显北航力量。二是进一步夯实培养一流人才培养工作体系，着力建设一流师资队伍、一流硬件设施和一流生态环境。三是进一步压实人才培养工作主体责任，各学院出台本学院人才培养方案，学校将对工作落实情况开展督查督办。（李依环、实习生张志翔）

(责编：李依环、秦华)