原标题：这里把高数辅导课变成了“爆款”

高等数学是令不少大学生“闻风丧胆”的必修课。然而，在中山大学，有这样一个教工党支部，老师们倾情奉献，把高数课给辅导成了精彩的爆款课。近200人的教室，离上课还有一刻钟就已经没座了，学生排到了门口。

“这个定理，我愿称之为‘芝麻引理’，它长得像芝麻，作用如西瓜。”

“这两部分就像是黄维兵团和杜聿明兵团，对黄维兵团围而不歼，只要解决了后者，难题就会不攻自破。”

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近日，中山大学数学学院（珠海）党委委员、教职工第一党支部书记陈秀卿教授在课堂上妙语迭出。

下课后，学生们还久久围着陈教授咨询。陈秀卿一直在耐心作答，直到解答完最后一个学生的问题，才收拾书包，而此时他已错过了回珠海校区的末班车。

原来，上高数线代辅导课的老师们都是特意从中山大学珠海校区到广州南校园来讲课的。

2019年，该学院教工党支部开始为大一新生提供高数辅导课，一直深受学生欢迎。去年，中山大学所有大一新生集中在广州南校园培养，于是该支部决定“送课上门”，老师们从珠海校区赶班车过来上辅导课。

这也被纳入为该教工党支部党史学习教育活动中“我为群众办实事”的一大特色活动。

作为“双一流”高校，中山大学的高等数学和线性代数公共课，课程要求高，对刚踏入大学的同学来说是个不小的挑战。高等数学和线性代数不仅是数学专业的基础课程，更是选择理工经管等学科继续深造的同学的考研课程。

中山大学数学学院（珠海）党委急大家之所急，教工党支部认真组织，学院教师党员主动主导，积极参与，精心准备课程，每周开两节辅导课作为补充。

“比如，我所讲的这期数列极限，是新工科学生应该掌握的一个重要问题。我们学校正在大力发展新工科，如果工科生的数学基础更扎实，那么学到专业课的时候，会如虎添翼。”陈秀卿教授说。

中山大学2021级新工科实验班学生李凡正有这样的感受：“这堂课不仅干货满满，而且，陈老师为我打开了一道全新的数学之门，向我展示了数学之美。”

高数线代辅导课一共有8个不同的主题，由8位骨干老师针对学生不同的需求而开设。

中山大学数学学院（珠海）党委有关负责人表示，很多技术问题，根子是基础理论研究跟不上，源头和底层的东西没有搞清楚。“数学是一切科学的基础，然而因为数学的学科特点，仍然有不少同学对数学有畏难情绪，学习数学找不到正确的切入点。非常希望通过我们的课程让大家感受到数学之美，让大家喜欢探索数学，热爱数学，有兴趣去学习数学。”该负责人说。（记者 龙跃梅）

(责编：李依环、熊旭)