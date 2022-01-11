原标题：南宁：让每一个孩子的梦想都开花

“起初还为上大学的费用苦恼，得到资助后我终于圆了大学梦。”梁宏来自广西南宁市隆安县，家里靠几亩薄田支撑起他和妹妹的艰难求学路。去年秋天，他顺利升入南宁师范大学就读。

在南宁，得益于学生资助政策的扶持，无数像梁宏这样的寒门学子顺利完成义务教育阶段学业，一些还顺利迈入了大学校门。

“治贫先治愚，扶贫先扶智。”南宁市委教育工委书记，市教育局党组书记、局长汪述斌介绍，近年来，南宁市把义务教育阶段学生全部纳入防控体系，以扶贫为导向，扶智、扶心、扶技同向发力，采取对象针对化、内容实效化、形式多样化的帮扶路径，为莘莘学子播种希望的种子，助他们的梦想开花结果。

构建长效机制，扎牢控辍保学之“网”

“假期结束后，孩子们能否如数归来，是我最关心的事。”南宁市第十七中学校长张焰告诉记者，该校80%以上的学生都来自进城务工家庭，大部分是低收入人群子女，有些学生会因家庭变故、经济困难而产生厌学弃学情绪，学校持续做好大家访、大劝返工作，坚决不放弃每一个学生，保证“一个都不能少”。

初三学生韦小京，父母都是盲人，因家庭问题导致心理自卑而厌学，上学到校不稳定。张焰和老师们组成工作小组，登门家访、劝返，详细了解该生的家庭环境及思想状况，倾听韦小京的困惑，通过传达教育资助政策和心理疏导，解除了他的后顾之忧，帮助其重返课堂。

“校长妈妈，感谢您没有放弃我。您说的对，我是全家人的眼睛和希望，我一定会坚持读书，做一个对社会有用的人！”韦小京返校后深情地对张焰说。

控辍保学是实现义务教育有保障必须啃下的“硬骨头”。南宁市教育局保持义务教育控辍保学动态“双清零”工作成果，严格落实“双线四包”工作责任，坚持日报告制度，加强动态监测，通过线上线下家访，开展排查、追踪、关爱、劝返等工作，确保学生应学尽学。

“确保适龄儿童和家庭经济困难学生接受义务教育，是巩固和提升脱贫攻坚成果的基础性工作。”汪述斌说，南宁市加强部门联动，多措并举，构建长效机制，形成家庭、学校、社会密切配合的保障体系，扎密扎牢控辍保学之“网”，让孩子们的心“扎”在校园里。

落实助学政策，确保“不少一个、不落一人”

“感谢国家的资助政策，让我有机会在城里读书，我以后想成为一名老师回到大山里支教，去帮助更多像我这样的孩子。”南宁市第四中学学生罗娟敏说。

罗娟敏来自上林县一个偏远农村，因父母进城务工随迁到南宁。国家资助和学校生活补助减轻了她的家庭负担，使她能安心读书。她连续8年获得成绩优秀奖，并获“南宁市三好学生”“南宁市优秀少先队员”等多项荣誉。

“妥善解决进城务工人员随迁子女入学问题，是实现教育公平的重要体现。”南宁市第四中学校长廖克杰介绍，学校对随迁子女和当地户籍学生实行混合编班、统一管理，在教育教学、日常管理和评先中一视同仁，同时建立健全随迁子女关爱帮扶机制，帮助他们更快更好地融入新生活。

南宁市按照“以流入地政府管理为主，以公办学校为主”原则，出台随迁子女招生入学相关政策，做到“就学无障碍、教育无差别、收费无差异”，并通过不断拓展教育资源、扩大学位供给，提供信息化、智能化招生报名平台等措施，加强对随迁子女的教育关爱。

“落实国家助学政策，抓好学生资助工作，是教育保障工作的重中之重。”南宁市学生资助管理办公室主任莫尧说，南宁市把做好家庭经济困难学生的资助工作作为关注民生和推进教育公平的切入点，多平台、多渠道广泛宣传教育资助政策，建立识别管理系统，完善资助政策体系，精准核实底数信息，健全学生数据台账，全面实施动态管理，形成多元保障机制，确保随迁子女、家庭经济困难学生应助尽助，不少一个、不落一人。

2021年，南宁市共安排助学资金和助学贷款近10亿元。2021年秋季学期，南宁市统筹安排各类助学资金超2000万元，资助1万名贫困大学新生顺利入学。

发展特殊教育，为折翼天使插上理想翅膀

“看不见彩虹的斑斓，却听见风轻轻呢喃。唱不出动人的歌谣，却感到握手的温暖……”步入南宁市特殊教育学校，扣人心弦的歌声响起，和煦的阳光洒在孩子们灿烂的脸上，听不见声音、看不见世界，阻挡不了他们内心对未来的憧憬。

“长大后，我想成为一名理疗师，给我的老师、家人还有很多辛苦的人做按摩，让他们轻松一点。”中专三年级视障学生蓝潘婷说，学校开设的“非遗传承”课程让她爱上了理疗，还学会了陶艺、剪纸、插花等多种技能。

职业技能培训为残疾人就业赋能。为提升残疾学生技能，加大职业教育力度，南宁市特殊教育学校结合实际开设了中医保健按摩、中餐烹饪、工艺美术等课程。校内盲文阅览室、语音训练室、烹饪室、美术室等一应俱全。该校打通了高考、职业教育、体育艺术三条绿色通道，助力孩子奔向光明的未来。

“心情低落的时候，老师妈妈总会给我讲故事，带我去打球，对我说很多鼓励的话。”八年级视障学生夏锦中是一名来自福利院的孤儿，他告诉记者，他在学校运动会中拿到了乒乓球赛第二名。

“这里的每一个孩子都是折翼的天使，他们善良、可爱、阳光，他们的人生同样令人期待。”南宁市特殊教育学校副校长许钟贵说，特殊教育的目的，就是要让这些孩子更好地融入社会，让他们自食其力、快乐成长。

发展特殊教育是推进教育公平、实现教育现代化的重要内容。南宁市通过健全特殊教育机制，成立特殊教育专家委员会，认真做好适龄残疾学生的入学保障工作，落实“一人一案”，做到“零拒绝、全覆盖”，并通过实施个性化“送教上门”服务、“医教结合”等方式对特殊儿童提供精准化帮扶。

在资助政策上，南宁市为就读幼儿园的建档立卡贫困户残疾子女按标准免除保教费，为高中阶段建档立卡贫困户残疾学生提供助学金、免学杂费等资助，切实保障残疾孩子接受教育的权利。2020年，南宁市适龄残疾儿童少年入学率达99.91%。

（文中受访学生为化名）

（本报记者 周仕兴 本报通讯员 于洪专）

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