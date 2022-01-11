本报北京1月10日电 （记者闫伊乔）记者从教育部获悉，为加大国家通用语言文字推广力度，提升普及程度和质量，近日，教育部、国家乡村振兴局、国家语委联合印发了《国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案》，共同实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划。提出到2025年，全国范围内普通话普及率达到85%。

据了解，“十三五”时期，国家通用语言文字普及攻坚工程和推普脱贫攻坚行动计划深入实施，实现了国家通用语言文字基本普及的目标，全国普通话普及率达到80.72%，但仍然存在普及不平衡不充分的突出问题，16个省份的普通话普及率超过85%，9个省份的低于80%（最低的不到50%）。此外，普及率较高地区也存在普及质量不高、发展不充分的问题。对此，《实施方案》明确了“十四五”时期国家通用语言文字推广普及的指导思想、基本原则，提出2025年实现国家通用语言文字普及程度和质量全面提升的工作目标。

《实施方案》通过“三大行动”，分类明确目标任务、实施路径和政策举措。聚焦民族地区实施推普攻坚行动，重点解决学前儿童、教师、青壮年劳动力、基层干部等4类重点人群的短板弱项问题；聚焦农村地区实施推普助力乡村振兴计划，提出推普在助力乡村教育、文化、产业、人才、组织振兴等5个方面的任务和要求；聚焦普通话普及率已达到85%的省份和基础较好的城市地区，开展国家通用语言文字高质量普及行动，统筹部署国家通用语言文字教育教学、社会领域用语用字规范化、语言文字科技赋能、语言文字服务能力等4个方面提升任务。

关于《实施方案》重点任务的亮点和创新点，有关负责人介绍，在开展民族地区推普攻坚行动上，以服务铸牢中华民族共同体意识为主线，精准聚焦推普重点难点人群，集中力量、加大力度，确保民族地区普通话普及率有大幅提高。在助力乡村振兴战略上，继续巩固推普脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。在提高国家通用语言文字普及质量上，部署开展教师普通话水平和使用情况动态监测，将中小学生普通话水平纳入国家义务教育质量监测内容；实施高校语言文字工作提升计划；强调加强网络语言监管与引导；引领地方、高校、科研机构、企业等通过加强语言智能技术研究、信息化资源及平台建设等，服务国家通用语言文字学习效能提升；建设300个国家语言文字推广基地，布局队伍建设；加强面向特殊人群、国家重大活动等的高质量语言服务保障。

(责编：岳弘彬、杨光宇)