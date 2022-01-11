本报北京1月10日电 （记者闫伊乔）教育部近日召开新闻发布会，介绍巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。记者了解到：脱贫家庭辍学学生数量持续保持动态清零。

据介绍，教育部组织开展开学季专项行动，建立“一生一表”工作档案，督促各地持续做好劝返复学工作，坚决守住义务教育特别是控辍保学“底线”。以精准资助促精准控辍，学生资助管理信息系统实现与民政、乡村振兴等部门的数据全面实时比对。继续实施义务教育薄弱环节改善和能力提升项目，发展“互联网+”教育助力城乡教育均衡，深入推进乡村教师队伍建设，县域内义务教育学校校长教师交流轮岗进一步常态化，持续提升农村学校办学能力和教学质量。巩固深化推普工作成果，“学前学会普通话”行动惠及43.6万名彝族学前儿童，“童语同音”计划完成师资培训1.6万人次。

此外，中小学改厕任务已基本完成。2019年启动实施“中小学校‘厕所革命’行动计划”以来，完成了6.7万所中小学、幼儿园非卫生厕所改造，除少数学校外，全国中小学、幼儿园厕所基本达到了安全、清洁、实用的要求。同时，各地还同步解决厕位不足、男女厕位比例不合理等问题。

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 13 版）

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