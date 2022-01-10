人民网北京1月10日电 （记者孙竞）近日，教育部印发了《普通高中学校办学质量评价指南》（以下简称《评价指南》）。教育部基础教育司负责人就《评价指南》有关内容回答了记者提问。

记者了解到，《评价指南》把立德树人成效作为根本标准，坚持以学生全面培养全面发展为核心，聚焦学校办学质量，构建普通高中学校办学质量评价体系。评价内容主要包括办学方向、课程教学、教师发展、学校管理、学生发展等5个方面，共18项关键指标和48个考查要点。

“高中阶段教育在国民教育体系中处于承上启下的关键地位，对义务教育改革发展具有重要引领带动作用。《评价指南》把推动树立科学教育理念、加强普通高中学校办学和招生管理等作为重要评价内容，这有利于促进义务教育优质均衡发展，为更好落实‘双减’政策创造良好条件。”该负责人表示。

该负责人指出，《评价指南》强调要全面贯彻党的教育方针，健全立德树人落实机制，引领深化教育教学改革，全面提高普通高中办学质量。遵循教育规律和人才成长规律，加快建立以发展素质教育为导向的普通高中学校办学质量评价体系，切实扭转不科学的教育评价导向。强化评价结果运用，推动树立正确政绩观和科学教育质量观，不断提高教育治理水平，为教师潜心教书育人营造良好环境，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

对于组织实施方面的要求，该负责人谈到，《评价指南》对评价实施作出了明确规定，主要包括2个方面：一是明确责任分工。普通高中学校办学质量评价实行学校自评、县级审核、市级全面评价、省级统筹评价和国家抽查监测；二是明确评价周期。普通高中学校办学质量评价周期依据所辖县数、学校数和工作需要，原则上每3—5年一轮，具体由各地自行确定，评价周期内要实现对学校办学质量评价全覆盖。

此外，《评价指南》还要求各地将普通高中学校办学质量评价工作纳入本地深化教育评价改革重要内容，结合实际制定评价实施方案，建立政府教育督导部门牵头、多方参与的评价组织实施机制，强化评价保障，积极培育和委托有资质的第三方社会机构开展普通高中学校办学质量评价工作，注重加强国际交流与合作，不断提高质量评价工作水平。

如何加强评价结果的运用？该负责人表示，《评价指南》明确要求，各地要切实加强对普通高中学校办学质量评价信息的分析，实事求是地做出评价结论，认真提出工作改进意见建议，不断完善评价结果运用机制，充分发挥其对全面提高普通高中办学质量的引领和促进作用。一是促进学校改进教育教学工作；二是健全激励约束与宣传推广机制；三是推动地方政府履行教育职责。

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