人民网北京1月10日电 （记者郝孟佳、李依环）国家公务员局网站10日发布公告称，中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员笔试成绩已经公布，部分职位笔试合格人数与拟录用人数之比未达到规定的面试比例，需要面向社会公开调剂补充面试人选。

公告称，调剂在公共科目和专业科目考试内容相同（即指报考人员应答的是同一类试卷）的职位之间进行；已进入首批面试名单的报考人员不得参加调剂；参加调剂的报考人员只能申请一个调剂职位；申请调剂的报考人员应当符合调剂职位规定的资格条件和要求；申请调剂的报考人员公共科目笔试成绩应当同时达到原报考职位的最低合格分数线和拟调剂职位的最低合格分数线；申请调剂中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位的报考人员，专业科目笔试成绩还应当达到最低合格分数线；进入调剂职位面试的人员不得参加原报考职位的递补。

报考人员可登录“中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员专题网站”查询调剂职位、调剂人数、考试类别、资格条件、招录机关联系方式等。

报考人员可在2022年1月11日8:00至1月13日18:00期间填报申请调剂的相关信息，需要咨询调剂职位专业、学历、学位等资格条件信息时，可直接与招录机关联系。在提交调剂申请时间结束之前，报考人员可以更改申请调剂的职位。非网上报名的报考人员参加调剂时，可直接与拟申请调剂的招录机关联系，在2022年1月13日18:00前提交书面调剂申请。

2022年1月14日8:00至1月15日18:00，招录机关对涉及本机关（单位）职位的网上调剂申请和书面调剂申请一并进行资格审查。

对于未组织专业科目笔试的职位，资格审查按照调剂人员公共科目笔试总成绩从高分到低分的顺序进行；公共科目笔试总成绩相同的，按照行政职业能力测验科目成绩排序；公共科目笔试总成绩和行政职业能力测验科目成绩都相同的，一并进入资格审查。

对于组织了专业科目笔试的8个非通用语、中国银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构以及公安机关人民警察职位，资格审查依次按照合成成绩、公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，合成成绩、公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩都相同的，一并进入资格审查。审查合格人数达到规定的调剂人数后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

调剂结束后，将形成进入面试的人选名单，在“专题网站”统一公布。2022年1月17日之后，可以登录“专题网站”查询调剂结果。

据报道，本次招考共142.2万人实际参加考试。近年来，国考、省考的公务员招录都在向应届生倾斜。从国考数据来看，仅面向应届生招录的比例就由2019年的39.17%上升至2022年的67.3%。而据《中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员报考指南》，应届生除2022年高校毕业生外，还包括2020年及2021年毕业，但离校时和在择业期内(国家规定择业期为二年)未落实工作单位，其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校，或者保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生。

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