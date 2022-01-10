原标题：珠海高新区新政揽才 最高600万元住房补

珠海高新区召开建设未来科技城·人才友好青年友好行动计划新闻发布会。 珠海高新区供图

9日，珠海高新区召开建设未来科技城·人才友好青年友好行动计划新闻发布会，对外推出《珠海高新区建设未来科技城·人才友好青年友好行动计划(2022-2024年)》(以下简称《行动计划》)及系列配套政策，为未来科技城建设积蓄强大势能。据悉，该系列政策对港澳青年同样适用。

“《行动计划》让青年人才在高新区实现‘来无忧’‘居无忧’‘业无忧’‘学无忧’‘乐无忧’‘留无忧’。”珠海高新区党工委副书记、管委会主任王小彬介绍，《行动计划》精准聚焦“青年视角”，共提出36项具体措施，包括推出最高600万元住房补贴、80万元生活补贴、3.8万元租房补贴等“住房奖补”；6折租住人才安居住房，人才公寓申请入住“零等待”；每年面向青年人才提供不少于1万个就业岗位，打造“就选高新”就业服务信息平台等。

其中，当天同时发布的《珠海高新区引进培育企业人才若干措施(试行)》，作为《行动计划》专项人才配套政策，该政策紧扣人才发展需求提出引进培育企业人才的24项具体举措，安排近3亿元作为年度人才专项经费预算，内容上覆盖拓宽引才培育渠道，搭建招才引智平台。

“我们发布的政策，不仅对港澳青年一视同仁，而且还有更多优惠政策向港澳青年倾斜。”王小彬表示，过去几年，高新区率先引进港澳高校合作办学、率先打造港澳青年“1元创业空间”、率先成立港澳青年创新创业基金，这些举措有力支持和服务了一批港澳青年人才创新创业。

目前，高新区已集聚港澳青年人才500多名，培育出云洲智能等一批科技明星企业。接下来，该区将继续加强以“1元创业空间”为主的政策支持，提升前沿科技孵化转化的平台保障，优化宜创宜业宜居“家园式”生态，设立行政服务中心港澳专窗，以“一站式”政务服务保障港澳青年在高新区就业顺心、创业舒心、生活暖心。(记者 邓媛雯)

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