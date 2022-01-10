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世界冠军进校园 小小少年感受运动乐趣

2022年01月10日09:00 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场。学校供图

人民网北京1月10日电 （记者李依环）日前，首都师范大学附属中学大兴南校区举办“助力冬奥 出彩相约”主题活动。国际“铁人三项”赛事冠军张会来、乒乓球欧洲联赛冠军祖丽走进校园，分享自己的成长故事，带领孩子们感受运动的魅力，引导同学们弘扬体育精神。

当天，张会来特别带来一场主题讲座，与师生们分享了自己的成长经历和参加比赛的故事，鼓励孩子们努力学习、热爱体育、热爱生活，培养自律习惯，勇敢追逐梦想。活动中，同学们现场跟随教练员进行了体能训练，张会来和祖丽进行了动作示范，同时做了专业指导。首师大附中大兴南校区聘请张会来、祖丽作为学校的体育指导教师，并现场颁发聘书。

活动上，北京市大兴区教委副主任崔连娜表示，2022北京冬奥会进入倒计时阶段，此次组织“世界冠军进校园”活动，旨在引导同学们传承奥林匹克精神，鼓励孩子们点燃体育梦想，同时也进一步助推“双减”政策落地。希望同学们以奥运冠军为榜样，发扬昂扬向上的体育精神和为国争光的爱国情怀，努力成为自己人生中的冠军，用实际行动助力北京冬奥会胜利召开。

据介绍，2021年以来，北京市大兴区严格落实“双减”政策，不断为学生提供丰富的体育课程，开设了多种多样的体育类社团，开展各级阳光体育活动，组织开展了多种体育比赛活动，努力让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

(责编：李依环、秦华)

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