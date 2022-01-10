原标题：喝腊八粥、泡腊八蒜…腊八节的打开方式有哪些？

转眼间，又是一年腊八节。喝腊八粥、制作点腊八蒜……关于这个节日，可能每个人都有属于自己的回忆。

民俗专家王娟日前在接受记者采访时表示，腊八节人们常吃的饮食有腊八粥、腊八面等，也有的地方会喝“腊八酒”。腊八节到了，过年的大幕也就此拉开了。

腊八节与“腊祭”习俗有关？

腊八节，即每年农历十二月初八，又称为“佛成道节”等。

也有说法称，在中国古代，一些地方很早就有与“腊”相关的“腊祭”习俗，时间在腊月，具体日期并不固定，这种习俗后来被视作“腊八节”的来源之一。

过腊八节，很多地方都有喝腊八粥的习俗。几经演变后，腊八粥的内容逐渐丰富起来。南宋文人周密撰《武林旧事》说：“用胡桃、松子、乳覃、柿、栗之类作粥，谓之腊八粥。”

当然，煮腊八粥，不同地方的人家使用的材料可能略有不同，但基本都包括大米、小米、糯米等，再加点红豆、花生或者葡萄干之类的。

“关于腊八粥的由来，有好几种说法。”王娟介绍称，其中有个故事，告诉人们生活中要“勤俭节约”，“相传以前有个人，浪费了很多粮食，他身边的人觉得可惜，便悄悄收了起来。”

豆子、米……收起来的粮食有各种类型。到了年末，浪费粮食的这个人家里没米下锅，就把这些积攒的粮食放在一起煮粥。此后，这家人也懂得了珍惜粮食的重要性。

“有的地方会在腊八粥里加入一些香菇或蔬菜。但总的来说，煮腊八粥用到的食材一般比较多，得有十来种，多的时候可能有十几种、二十多种。”她表示。

除了喝腊八粥，还有哪些习俗？

包括喝腊八粥等各种饮食习俗在内，腊八节可能承载着很多人温馨的记忆。

曾有老北京人回忆，自己小时候，熬腊八粥一般在腊八节那天凌晨四点左右，粥里要放一点青丝红丝，或者红白糖，三四个小时过去后，煮好的粥香甜可口。

“以前家里的长辈过腊八节很认真，会给大家准备腊八粥，还要提前泡腊八蒜，比较有仪式感。”提起过腊八节的经历，程女士这样对记者说道。

的确，在腊八节，具有象征性的食物还有腊八蒜、腊八面等。人们挑选上好的大蒜，用醋泡好，等到了除夕吃饺子的时候，蒜已经变成了漂亮的绿色。

“另外有说法称，蒜和‘算’谐音，这也在提醒人们，年底就要到了，有欠款或者账目盈亏，要及时计算清楚。” 王娟说，也有的地方会在腊八节这一天喝“腊八酒”。

每个人都是传统节日的“载体”

俗话说，“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年”，这个节日的到来，意味着年近了，人们为过春节做着准备，忙得不亦乐乎。

“传统节日，为人们提供了家庭之间相互联系、维系亲情的一种渠道。”王娟认为，在准备过节的过程中或者过节时，人们深化了“家”的传统观念，感受到了浓浓的温情。

对节令饮食、民间习俗，或是传统文化知识的了解，也有不少是通过传统节日来实现的。在王娟看来，我们应当重视传统节日，通过过节去感受节日背后的价值和意义。

她认为，要重视当前人们的精神与生活需要，将传统节日融入现代人的生活，“我们每个人其实都是这些节日的‘载体’，也是优秀传统文化的传承者。”(记者 上官云)

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