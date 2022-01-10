原标题：打造流动的思想政治教育课堂

“把这一辈子交给直升机，你后悔吗？”“怎么会后悔呢？我相信，终会有那么一天，我们中国人的‘竹蜻蜓光耀万代，直升机飞遍全球’！”这是原创校园精品话剧《旋翼人生——中国直升机泰斗王适存》中的动人对白。这部讴歌时代、弘扬科学家精神的精品力作，经过南京航空航天大学全体创作人员和参演师生两年呕心沥血地挖掘、创作、筹备、改编与排演，终于登上舞台。

自2016年第一次公演至今，《旋翼人生》历经了3次改编，演出16场，而我也见证、陪伴着这部原创话剧从南航的舞台走向全国。在这个过程中，最让我们欣慰的是，看过话剧后，很多学生更加坚定了自己的专业选择和理想追求，“航空报国、航空强国”成为他们不悔的青春选择。

《旋翼人生》之所以动人，既是因为她生动地演绎了王适存先生镌刻于心的航空报国信念、致力于直升机科研、培育航空英才而踏平坎坷、初心不忘的跌宕人生，也是因为这个不懈奋斗的一生正是一代代南航人航空报国的真实写照，更是中国航空事业在艰难中起步、蓬勃中发展的真切缩影。南京航空航天大学就是这样一直致力于深入挖掘思政元素和爱国教育素材，着眼南航立校兴校之本，聚焦“军工文化”，打造一个个流动的思政教育课堂与文化载体。

我们深挖红色基因，打造了沉浸式的党史学习课，以师生演校友、师弟演学长的方式，将党史学习教育融入艺术展演中；深挖爱国情结，打造了跨时空的精神传承课，把航空报国、献身国防的“大道理”转化成了师生喜闻乐见的舞台故事，激励参演和观看的学生成为南航历史的“剧中人”和“剧作者”。

《旋翼人生》如今成功入选“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”“江苏省庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”，而我想，这只是一个起点，今后流动的思政课堂还会在南航师生的共同参与下，创造更多美好的青春记忆，筑就更加炽热的报国梦想。（苏雁、彭丽）

(责编：李依环、郝孟佳)