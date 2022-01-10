原标题：校园“直通车” 服务“零距离”

“老师您好，经现场勘探后，拟在充电桩旁边安装一个低亮度的庭院灯，既能有一定亮度，保障夜间充电能看清地面，同时也不影响到一楼住户的睡眠。”这是南京航空航天大学职能部门在24小时内给予老师的答复，也是南航扎实开展“我为群众办实事”实践活动的一个缩影。

利民之事，丝发必兴，如何切实落实老师提出的建议？如何将“我为教师办实事”办得更深入更扎实？在一次“我为教师办实事”教师代表座谈会上，南京航空航天大学党委书记郑永安等与会校领导和老师们碰撞出了一个共识——开通24小时意见交流沟通平台，让老师们的困惑与难题可以随时随地得到回应和解决。

“意见直通车”分为“点赞”“提意见”“咨询”“投诉”四大模块，旨在倾听教师心声、采纳教师建议。平台打通了教师与学校职能部门之间的沟通壁垒，南航35个部门全面入驻，致力于解决教职工急难愁盼问题，受到广泛好评。

“希望食堂的菜能淡一点”“建议拆除明故宫校区西门减速带”“如何查询差旅费报销回执”“体检报告是否有电子版”“建议天目湖校区牧星楼各教师讲堂增加移动升降转椅”“实验室产生的废料光纤有安全隐患，提议增设专用垃圾桶”……自2021年9月上线至今，“意见直通车”平台累计收到来自教师咨询与建议355条，咨询问题主要集中在基础服务、科研服务、教学服务、人事服务等方面。

南京航空航天大学党委常委、宣传部部长、教师工作部部长王晖介绍道，平台实行48小时限时办结制，实行全程督办制；实行部门联席制，坚持“你的事情，大家一起办”的理念，以“小端口”实现“大协同”。

认真阅读完平台运行1个月的总结报告，郑永安写下了一段话：“通过这一平台有效解决了机关、部门与师生的沟通，解决了广大师生学习生活中碰到的困难和问题。”

“我的咨询很快得到受理，问题已圆满解决，点赞！”“太感谢图书馆老师了，这么晚咨询还能及时回复，问题解决也很快，点赞！”谈及“意见直通车”，教师们纷纷点赞。

南京航空航天大学从最突出的问题抓起、从最现实的利益出发，让教职工切实感受到了开展党史学习教育所带来的变化和实效。“意见直通车”的顺利开通与平稳运行，无疑是学校落实为民办实事的生动写照。（苏 雁 傅成成 唐宏伟）

(责编：李依环、郝孟佳)