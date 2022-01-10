原标题：让学生从“贴近企业”变成“融入企业”

成都工业学院是2012年在成都电子机械高等专科学校基础上升格而来的应用型本科学校。应用型本科该怎么办学？成都工业学院进行了有益探索。学校党委书记严余松说：“我们作为一所应用型本科学校，就是要围绕四川经济社会需求培养人才。”

近年来，学校坚持高质量党建领航应用型本科高质量发展，确立了“地方性、应用型、开放式”的办学定位和“根植地方、魂在应用、产教融合、协同育人”的办学思路，培养了一大批优秀人才，为地方的经济社会发展作出了积极贡献。

思政引领实业报国

前不久，成都工业学院第30期“形势与政策大讲堂”如期开讲，引起了学生极大兴趣。这是该校“形势与政策”课的教学形式之一。成都工业学院“形势与政策”课程是首批国家级和省级一流本科课程，在慕课平台上已获得全国100多所高校的30多万学生选课，累计互动160多万次。

“我们是一所应用型本科院校，引导同学们学好本领、实业报国，是思政教育的使命所在。”学校马克思主义学院院长何玲说，学校以“形势与政策大讲堂”为引领，调动校内外资源，把思政课程打造成学生“真心喜爱、亲身实践、终身受益”的课程。

铸魂育人，思政先行。学校始终紧扣实业培养人才的百年办校史，成为生动而亲切的思政课教学资源。学校不仅把先贤事迹有机融入思政课程和课程思政之中，还组织学生走出去，到红色场馆和工厂企业、农村社区等一线现场，让学生在实践中增强实业报国的理想信念。

专业对接产业需求

“基于MR技术的豆瓣生产线展示系统开发设计”“螺柱焊接装夹成品的自主监测、反馈和预警系统”……2019—2020年度，学校企业专项项目获丰收，来自各相关专业的师生团队，深入一线，为企业解决了一大批难题。

“通俗地讲，企业专项就是企业出题、学校作答，解决企业实际需求的专项科研项目。”学校教务处处长王小兰说。

产业有什么需求，学校就开设什么专业、开展什么研究、培养什么人才。学校发挥郫都校区紧邻成都电子信息产业功能区的优势，打造学科专业体系、改革人才培养模式，建设“环工业学院知识经济圈”，助力电子信息产业升级和区域经济发展。宜宾校区则结合当地重点发展智能制造产业的实际，主要开设了智能制造、轨道交通、材料与环境工程等专业。

2018年，四川省教育厅与当时的四川省经信委（现已更名为四川省经信厅）签订了“厅委共建成都工业学院”协议，四川工业主管部门由此参与到学校建设之中。近年来，学校紧密对接产业发展需求，动态调整专业设置，实施以产业发展需求为导向的应用型人才培养新模式，有力提升了学校服务地方经济社会和产业转型升级的能力。

校企融合协同育人

一块铝合金板，在“工业4.0”展示生产线上经过冲压、1D打标、2D二维码刻标、CNC图案铣削加工、喷淋清洗及加热烘干、激光文字雕刻、尺寸外观激光检测等工序的精确加工，就变成了一个带专属标识的平板电脑后盖。

这是成都工业学院的学生实训，也是企业的真实生产。该智能生产线所属的科技公司成工富创负责人说：“企业提供关键设备、核心技术人才及企业相关数据，保证平台设备、技术始终与企业一线同步；学校控股51%，确保平台为区域科研创新及人才培养培训服务。”

据介绍，该公司是学校实现培养目标与行业标准相融合、教学内容与工程实际相融合、教学过程与工作过程相融合、教学场所与真实工厂相融合、教师队伍与工程师队伍相融合等“产教五融合”的有力载体之一。

严余松认为，建设教育强国，应用型本科高校不可或缺，地方经济社会发展离不开应用型人才的强力支撑，产教融合是应用型人才培养的必由之路。

近年来，学校携手行业协会、企业，共建人才培养基地170余个，培育产教融合协同育人项目89项；将附属工厂改造为集“生产、育人”一体的教学工厂，服务社会的同时承担学生工程素质训练、生产实习。同时，学校与企业共建产业学院，专业、课程建设、教学日常运行等采用学校模式管理，实习实训、科技研发、社会服务等采用公司化模式运营。

校企协同育人有力推进，学生从“贴近企业”变成“融入企业”，应用型人才培养质量明显提高。近年来，学校就业率一直保持在95%左右，用人单位总体满意度达到96.78%。（记者 周洪双）

(责编：李依环、郝孟佳)