原标题：双减关键在于学校教育质量提升

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去年下半年，本市“双减”政策出台。“双减”工作开展一学期以来，备受社会各界关注。今年的《政府工作报告》中指出“深化‘双减’工作”“整体提升教育发展质量”，在今年的北京“两会”上，“双减”也成为代表、委员热议的话题。不少代表、委员认为，教育教学质量始终是办学的生命线，“双减”可持续的关键就在于提高教学质量。

课堂教学

老师要备好每一堂课

“提高教学质量是一个系统工程，需要系统地进行顶层设计。”来自教育界别的市政协委员、首都师范大学附属中学校长沈杰介绍。学校把学生留在校内的底气，就是满足学生多样化的教育需求。而要想满足学生的需求，就需要不断提高教学质量。

沈杰介绍，在提升课内质量方面，首师大附中首先对老师提出了高要求，要求老师备好每一堂课，向课堂要质量。“课比天大，老师必须备好每一堂课，才能走进课堂。”沈杰说，学校要求老师必须研究学情，以学定教，关注每一位学生。学生也会参与对老师的评价。

“我们强调老师的课堂要以培养学生思维为主线，而不只是停留在知识层面，只要学生有系统的思维能力，创新力、解决问题的能力，分析问题的能力自然会提升。”沈杰说。

市人大代表、北京十二中联合总校校长李有毅也表示，学校要研究提高课堂教学水平。在教学方法上，需要老师把原有的好方法传承下去，并在此基础上不断创新，“老师要认真研究教学的关键点，如何在课堂教学中让学生更好地参与？能在课堂上解决的尽量都在课堂上解决。”李有毅说。

课后服务

多种选择将学生留在校园

查漏补缺分层答疑、开展实践类课后服务课程……来自妇联界别的市政协委员、北京第二实验小学校长芦咏莉表示，课后三点半要让孩子回归校园，需要“吃得到、吃得好、吃得饱”。

除了查漏补缺、拓展延伸，让学生遇到的难题“不过夜”之外，自2021年10月起还定制了“综合素养提升套餐”来培养拔尖创新人才。“套餐”中除了国际政治、哲学、诗词文化等人文素养，还有很多与数学思维有关的课程，高年级学生可以自愿参加，今年3月还将面向四年级学生开放。同时，学校还考虑开设实践类“套餐”，以提升学生的综合能力。

在中学的课后服务中，首师大附中为学生提供了四五十门课后选修课程供学生选择，想尽办法把学生留在校园里。“学课后服务课程不是机械地重复劳动，而是有深度、有专业味道的课程，是能够让学生喜欢的课程。让学生喜欢，老师有成就感。”沈杰介绍，学校设置了创客空间，让学生根据喜好将创意变成现实。同时，学校还开设了博识课程，带着学生走进博物馆、科技馆。另外，学校开设的劳动教育课程，也让学生们感受到了收割冬小麦等“劳动的快乐”。

课后作业

为学生提供“套餐式”定制作业

在首师大附中，老师布置的课后作业一定是关注到每一位学生的“定制作业”。各科之间相互协调，保证作业不超量。据沈杰介绍，一般来讲，学生的作业布置包括三个“套餐”，即所有学生共有的“普通餐”、给学有余力学生提供的“营养餐”、还有可促进学生兴趣爱好发展的可自选的“自助餐”。

“这样的作业不仅能让各类学生‘吃饱’，而且能够‘吃好’。”沈杰介绍，下一步学校还将要求学生增加课外阅读时间。“上学期我们要求学生每天半小时的课外阅读时间，寒假期间，我们将每天要求孩子读书一小时，人人都具备运动和读书的习惯。”沈杰说。

在作业布置上，李有毅也明确提到，要在时间、数量、质量方面多管齐下，同时发力。“既有硬性规定也有老师的机动安排，缩减重复的、质量不高的作业。”李有毅说。

教师轮岗

形成教师交流轮岗“北京模式”

市人大代表、首都师范大学党委书记孟繁华表示，“双减”工作开展一学期以来，形成了干部教师交流轮岗的“北京模式”。“干部教师交流轮岗是学校教育教学‘提质增效’的重要力量。”孟繁华介绍，以东城区为例，95%的轮岗教师参与了课后服务，丰富了学生的课程选择，让学生的学习兴趣明显提高。同时，骨干教师“带资进场”，充分发挥示范引领作用。

“有的教师到轮岗学校时，带着自己16次讲座的清单与大家分享，积极发挥自己的特长与对方教师进行交流。有的教师在交流学校中不仅上课、带徒弟，还协助改革教学方式，建立学习共同体，促进学校教育质量的整体发展。”孟繁华表示，干部教师在双向交流轮岗中实现“教学相长”，为自身的专业成长创造了宝贵契机。同时，交流轮岗让教师有机会接触到更广泛的学生群体、面对更鲜活的教育问题、看到更优秀的教育同行、体会更多元的学校文化，这都有助于提升教师的专业素养。

孟繁华介绍，北京市围绕区域内校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师按需轮岗三个维度展开，逐步形成了以学区、教育集团、教育联盟、名校办分校等为主体，以全职交流轮岗、跨校兼职兼课、贯通培养、教师结对、对口支援等多种形式的干部教师交流轮岗模式和样态，逐步形成了干部教师交流轮岗的“北京模式”，有力推动了首都教育优质均衡发展。

如何更好地开展干部教师交流轮岗？孟繁华建议，进一步提升制度设计的“精准度”，更好实现供需匹配，同时进一步完善与干部教师交流轮岗制度相配套的体制机制，如考核评价机制、补偿机制等，更有力保障和提升交流轮岗实效。

(责编：黄子娟、马昌)