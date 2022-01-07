人民网北京1月7日电 1月6日，“致敬战疫的青春”首届钟南山青年科技创新奖主题分享会在广州市举行。“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山勉励广大青年科技工作者深怀爱国之心、砥砺报国之志，以更大的担当作为助推国家医疗卫生事业发展。

钟南山提到，创新是民族的灵魂，要继续坚持创新。他同时强调，发现与发明不等于创新，只有在发现和发明的基础上创造经济与社会效益，才能够被称为创新。青年科技工作者要调整“文章是最后一步”的观念，让成果对现实产生指导作用。

钟南山指出，青年科技工作者开展科研工作的动力不能仅仅是好奇心和兴趣，更重要的是使命感。青年医学科技工作者要在“要我做”的使命中，钻研任务，找到兴趣，从热爱升华为追求，最后才能形成创新。

谈及青年科技工作者在研究学习的态度上，钟南山强调，要尊重事实。他提到，书本及权威的观点要学习，但不一定总是对的。只有亲身实践或者亲眼看到的结果，才是最可信的。

“医学是一个交叉学科，需要团结协作。医学的发展，必须与药学、信息学、工程学、人工智能和大数据等学科紧密联系。”钟南山说。

对于获奖的青年，钟南山评价道:“在医学科学领域，我们年轻人能做出成绩很不容易。但是我感觉到，在这个年龄是最出活儿的时候。”

“不但有理想，而且有梦想；不但有要求，而且有追求；不但有志气，而且要争气；不但有热情，而且有激情。”钟南山院士勉励青年科技工作者。（孙竞、实习生张若琳）

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