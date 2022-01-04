原标题：“小课堂”讲好党史“大故事”

红军长征时，在贵州活动时间最长、活动范围最广，留下了极为丰富的宝贵精神财富。从郁郁葱葱的红军山到重峦叠嶂的娄山关，从波涛汹涌的乌江到奔流不息的赤水，诉说着遵义会议挽救中国革命的伟大意义，也蕴含着生动和丰富的育人价值。

在贵州讲好党的历史这本最生动、最有说服力的教科书，既有优势，也有挑战。如果不能充分挖掘好、结合好、深化好这份深厚的红色资源，将是思政课教师的最大遗憾。因此，每堂党史课我们都会在备课授课的各环节精益求精，努力让每位同学都能学有所思、学有所悟、学有所获。

让思政课教师成为党史学习教育“排头兵”。贵州大学马克思主义学院始终坚持把党史学习教育作为思政课教师坚定政治立场、提升理论素养的重要载体。学院成立了“马院党史学习教育小组”，同时定期开展党委书记和支部书记带头上党课、党政领导干部党史专题理论宣讲、优秀党员和青年教师党史研讨汇报等特色党史学习教育工作。在理论宣讲中，我们注重用直抵心灵的感人故事、直观的党史文物旧照、质朴亲切的群众语言讲解党的百年光辉历程和伟大成就，在深入学习党史中汲取理论滋养，坚定“四个自信”。

通过思政“小课堂”讲好党史“大故事”。学院思政课教师将党史资源精准地融入思政课课堂，通过沉浸式虚拟仿真体验、情感教学和情景教学相结合等方式创新教学，让党史资料在课堂“说话”、让党史文物在课堂“发声”。如在讲述“纲要”课之“红军长征”专题中，我们运用三维地图还原“红军长征路线”、红军长征在贵州党史图片和文物仿真故事情景等方式，带给学生更“身临其境”的教学体验。

在追寻红色足迹中汲取党史“营养”。实践是教育教学最好的试金石。2021年以来，学院积极开展党史学习实践活动，先后组织师生到中共贵州省工委旧址、红六军团政治部旧址、困牛山红军壮举纪念碑和四渡赤水纪念馆等红色教育基地，重温革命先辈们曾经走过的崎岖的路、爬过的蜿蜒的山、淌过的湍急的河。通过踏寻革命先辈们留下的坚实足迹，学生们真切感受到他们的坚定信仰和壮志豪情，在缅怀革命先烈、赓续红色精神血脉中锤炼党性修养、增强使命担当。

以史为鉴，砥砺前行。党史是一部经典教科书、也是最好的“营养剂”。作为新时代高校思政课教师，我们不仅要在党史学习教育中“悟初心、守初心、践初心”，做到“明理、增信、崇德、力行”，而且要让党史融入思政课课堂、进入学生头脑，继续引导青年大学生从党史学习教育中汲取奋进的精神力量。

（本报记者陈冠合采访整理）

(责编：郝孟佳、熊旭)