原标题：北二外近400名志愿者服务冬奥会

本报讯（记者 刘洋）知道雪车雪橇用英语怎么说，也懂得如何向外籍运动员介绍防疫手册……近日，延庆赛区志愿者住宿服务保障工作专班和北京第二外国语学院联合举办志愿者保障协调会，北京青年报记者从会上获悉，冬奥会赛时阶段，北二外将有近400名大学生志愿者提供服务，其中八成以上志愿者将重点提供英语、法语、俄语、德语等语言服务，所有志愿者将累计提供10种语言服务。

冬奥会和冬残奥会期间，延庆赛区将迎来来自北京航空航天大学、中国农业大学、北京第二外国语学院、中国石油大学（北京）、北京化工大学、华北电力大学等19个高校的近2000名志愿者。北青报记者了解到，根据学校特色和志愿服务场景的不同，各个学校提供的志愿服务也各有特色。比如，北二外将重点提供语言服务。

在协调会上，北京第二外国语学院团委副书记赵磊介绍，学校总共招募储备志愿者近400人，其中专业志愿者300余人，通用志愿者50余人。专业志愿者分为对外联络和媒体运行两个专业领域，服务场馆集中在延庆赛区和首都国际机场。通用志愿者为酒店住宿领域，主要负责赛会期间酒店服务。其中，超过八成志愿者将提供语言服务。

北青报记者了解到，志愿者本身素质过硬，队伍中80%通过英语专业等级考试，40%的志愿者掌握法语、俄语、西班牙语等第二外语能力，涵盖10种语言，全部志愿者都有过参与志愿服务的经历。在此基础上，学校还专门制定了“冰雪语者”培训方案，结合教学资源，针对冬奥专业英语和外事服务能力提升，通过“小班授课”、“场景模拟”等形式，为志愿者设计开展合理、高效的短期技能培训。

“在冬奥会赛时，大部分志愿者将和代表团和运动员直接接触，需要掌握冬奥会和比赛相关的专业词汇，所以我们的培训方案包含这些专业知识；模拟则是尽可能提供一些实践感强的演练，设置一些冬奥会期间可能的服务场景，同学们扮演不同的角色，尝试志愿服务。”赵磊告诉北青报记者。

北二外英语学院大二学生钱申骁已经完成了学校的志愿者岗前培训，主要是参加5次大型线上培训和进行50多次冬奥相关内容短视频学习。据他介绍，每周一到周五，培训老师专门准备了冬奥英语翻译训练，“老师前一天会给中文的一段话，让我们进行翻译练习，第二天会给出英文，让我们精进练习。”钱申骁说。对于参加冬奥会志愿者服务，钱申骁已经做好了准备，在报名冬奥会志愿者前，他已经累积了105小时的志愿服务时长，主要是“进学校、进社区”为学生和街坊邻居普及冬奥会基础知识，也为与冬奥会结缘打下了良好基础。

随着冬奥会临近，北二外组织近200人次志愿者赴延庆冬奥村、高山滑雪中心实地踏勘演练，让同学们能尽早熟悉冬奥会赛时的工作环境。赵磊介绍，冬奥会期间，志愿者将统一入住延庆，服务加上隔离时间很长，回到学校将不早于明年3月。为此，学校也专门制定了疫情防控期间的工作方案，将工作前移，在志愿者培训中，除了重视冬奥知识等方面的培训，还着力进行了疫情专项培训。比如，针对在首都机场服务的志愿者培训了隔离服的正确穿戴方法，为志愿者们准备了充足的样衣进行演练，确保他们服务期间的安全。

在协调会上，延庆赛区志愿者住宿服务保障工作专班相关负责人员也就赛时志愿者日常生活保障情况与学校负责人进行了交流。为了解决志愿者“衣食住行”等方面的后顾之忧，团市委专门牵头成立了延庆赛区志愿者住宿服务保障工作专班。专班先后到北京航空航天大学、中国农业大学、中国石油大学（北京）、华北电力大学进行调研，针对学校的情况，给予相应的志愿者保障方案。

(责编：薄晨棣、刘圆圆)