全国乡村振兴高校联盟成立大会现场。中国农业大学供图

人民网北京12月31日电 (记者李依环)记者从中国农业大学获悉，日前，全国乡村振兴高校联盟（下称“联盟”）在该校正式成立。据介绍，联盟由全国42所具有不同学科及地域特点的高校共同发起，旨在充分发挥成员高校学科、人才、技术等综合优势，合作互助，一起打造服务乡村振兴高端智库和协同创新平台，助力乡村振兴和农业农村现代化。

“农业、科技、教育工作使命光荣、任务艰巨、责任重大，高校在教学、科研、学科发展、人才培养、文化传承等方面具有特殊作用和优势，是乡村振兴的主战场。”会上，农业农村部副部长张桃林表示，联盟成员单位要胸怀“国之大者”，将服务乡村振兴作为首要任务；要发挥资源优势，推动解决重大问题；要扎根乡村基层，为乡村振兴提供智力和技术支撑。

教育部发展规划司副司长晁桂明谈到，联盟的成立将汇聚更多高校帮扶力量，为高校组团式帮扶、更好服务乡村振兴创造良好条件。希望联盟要坚持服务中心工作、贴近一线需求、坚持效果导向，出主意、下力气、见行动，把党建、科技转化、创新创业、立德树人、劳动教育、教学科研等高校要素融入乡村振兴，形成一大批理论实践和创新成果。

中国农业大学党委书记姜沛民表示，中国农业大学作为理事长单位，将充分调动学校资源，在人员配置、办公条件、运行经费等方面大力支持联盟的发展。希望联盟成员单位齐心协力，一起为推进农业农村现代化、确保国家粮食安全、提高亿万农民生活水平和思想道德素质、促进山水林田湖草沙系统治理，为巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴作出新的更大贡献。

对于联盟今后的工作，中国农业大学校长孙其信表示，提供智库服务、培养培训人才、开展乡村振兴实践、搭建成果转化平台，是联盟聚焦的四大主要任务。未来，希望联盟单位凝心聚力、开拓进取，产出一批服务乡村振兴的重大成果，发挥联盟在服务乡村振兴领域的重要作用，推动农业农村高质量发展，为全面推进乡村振兴作出高等学校的新贡献。

据悉，在当日召开的联盟第一届理事会上，经42所成员高校共同推选，中国农业大学当选为理事长单位。孙其信当选联盟首任理事长，浙江大学、武汉大学、西北农林科技大学、南京农业大学、华中农业大学担任副理事长单位。理事会表决通过了《全国乡村振兴高校联盟章程》。42家联盟成员高校代表以线上方式参加会议。

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