人民网北京12月31日电 30日，全球音乐教育联盟2022年大型活动启动新闻发布会召开。

全球音乐教育联盟主席、中国音乐学院校长王黎光介绍，2021年5月，经国务院批准，全球音乐教育联盟正式在民政部注册成为具有独立法人资质的非政府、非营利性国际组织。目前，联盟成员已覆盖全球各大洲的85所世界一流音乐院校。

据介绍，全球音乐教育联盟2022年的大型活动安排包括2022全球音乐教育联盟校长交流季、2022中国国际音乐大赛、全球音乐教育联盟艺术节等。

2022全球音乐教育联盟校长交流季将就国际热点文化艺术问题展开交流研讨，包括学术研讨会、音乐会、民族文化采风活动等。以“音乐无国界”促进世界和平发展，发挥社会团体的积极作用。

中国国际音乐大赛作为国家级赛事，第二届比赛将延续大赛的主流核心——以小提琴比赛、钢琴比赛、声乐比赛为主要赛事，将全球顶尖青年音乐人才齐聚北京，以音乐传播和平，展示世界美育成果。

全球音乐教育联盟艺术节是全新综合品牌艺术活动，由“青少年艺术展演”“高等音乐院校教学示范展演”“全球音乐教育联盟院校招生季”等活动组成。艺术节立足于北京中轴线，以中轴线为核心文化符号，体现中国特色和中国气派，促进北京中轴线非遗项目的传承和发展。其中，“青少年艺术展演”以美育为中心，将艺术教育深入人民群众，推动音乐教育事业蓬勃发展。

全球音乐教育联盟副理事长汪晓赫介绍，本次展演旨在从全国各地选拔优秀艺术人才，凝聚全国优质艺术教育力量，为广大热爱艺术的青少年提供专业、权威、可发展的艺术平台。展演活动持续为中国音乐艺术教育事业的蓬勃发展注入活力，为世界艺术教育贡献力量。

发布会上还举行了全球音乐教育联盟运营中心理事会成员授牌仪式。

(责编：郝孟佳、秦华)