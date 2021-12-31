原标题：莫斯科大学启动“大学量子网络”

日前，俄罗斯莫斯科大学举行了“大学量子网络”启动仪式。这是俄罗斯首个在量子密钥生成分发系统ViPNet QSS基础上建立的通信网络，ViPNet QSS由莫斯科大学量子技术中心和物理系与InfoTeCS公司联合研发。该网络连接安装在莫斯科大学、莫霍瓦亚街和InfoTeCS公司总部的5个量子设备。这些设备将量子密钥分发给20个用户终端。在该项目框架下，量子加密通信信道最长达40公里。

量子密钥分发技术可以解决重要的加密问题。其特点在于可以确保所生成的密钥处于完全保密状态，排除被不法分子压缩的可能性，因为被传输的量子态只要被测量就会扭曲，因而不可能不被发现。ViPNet QSS为量子加密系统，执行量子密钥分发协议，为星型拓扑结构，用于生成量子密钥并分发给信息加密保护设备。

“大学量子网络”项目的独特之处在于，基于量子物理基础知识的先进科学研究在现有的、不久的将来会投入工业使用的商品中得到体现。目前，ViPNet QSS系统设备正在接受俄联邦安全局的认证。另外，在建立“大学量子网络”的过程中考虑到了其他参与者加入的可能性，这有助于将来联合专家界，充分利用量子密钥分发技术的优势。

据悉，莫斯科大学于2020年12月开始打造量子加密网段。该项目第一阶段工作于2021年8月完成，包括接入所有设施，检查量子设备通过加密信道交换信息的准确性。9月底，量子加密网络投入试运行，以开展一切必要测试。下一阶段是调试量子设备，并将莫斯科大学网段与InfoTeCS公司网络相整合。

不久前，莫斯科推介了首个允许外部登陆的量子互联网。该网把莫斯科国立钢铁冶金学院与莫斯科通信和信息技术大学连接在一起。推介期间展示了利用量子互联网远程控制机器人的能力。

莫斯科国立钢铁冶金学院“量子通信”国家技术倡议中心主任尤里·库罗奇金表示，中国、欧洲和日本已经创建了量子互联网，但俄罗斯创建的网络首次允许外部参与者登录，允许参与者在现实条件下测试自己的应用并向终端用户展示，这正是俄罗斯量子互联网的独特之处。（记者董映璧）

(责编：李依环、郝孟佳)