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宁夏城里教师“回”乡村成潮流

2021年12月31日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：宁夏城里教师“回”乡村成潮流

　　 “叮铃铃……”30日一早，上课铃响起，宁夏吴忠红寺堡区新庄集乡中心小学语文老师苏永娟，带着六年级学生开始进行期末复习。这是她主动申请从城里调入这所乡村学校的第121天。过去，乡村教师都挤破头往城里跑。如今在宁夏，很多优秀校长、骨干教师开始向乡村流动。2021年以来，宁夏教师城乡交流比例已达37%以上。

　　 苏永娟是位80后，她的第一份工作就在新庄集乡的沙草墩小学，并在这里一干10年。后来城里小学选调教师，她闯过笔试、面试关，被选进城。而8年后，苏永娟又从城里回到了新庄集。“校长、名师主动放弃优越的工作生活条件往乡下跑，这在过去闻所未闻。前几年，很多乡村老师托关系、找门路，打破脑袋想调进城里来。”一位曾在县区工作过的领导对记者说，“过去是进城难，现在回村竞争也很激烈，对年龄、业绩都有严格要求。”

　　 变化，源自宁夏实施的基础教育提升行动，该行动改善了乡村学校办学条件，完善了教师工资长效联动增长机制，使从事义务教育阶段教学的教师平均工资比公务员高出4.53%，校长津贴增长53%，班主任津贴增长36%；在乡村学校连续工作满15年、25年的教师，不受职数限制，可以直接参评中级、副高级职称。

　　 “以前乡村学校条件特别差，只有操场那头才有旱厕，大冬天冻得瑟瑟缩缩，夜里得拿着手电筒搭伴儿去。那时候也没食堂，几个女老师在宿舍简单搭个灶，谁下课早谁先做。现在，乡村学校都建了周转宿舍、食堂，城里学校有的，这里都有。工资待遇还比城里高40%以上，赴外疗养、评优评先等都有政策倾斜。”苏永娟深有体会地说。

　　 宁夏在加大农村义务教育基础设施投入的同时，还创建编制“周转池”，向14个严重缺编的市县大量增加教师编制。同时，在6个县市区试点“县管校聘”改革，优化学科结构和教师配置，打通城乡学校间的教师流动渠道，乡村教师不再“一扎根就是一辈子”，随时可以申请到城里教书。今年，1.3万名老师跨校竞聘，762人交流轮岗，有215名选择了乡村学校。

　　 没有了后顾之忧，选择回农村教学的老师们也越来越多了。午间，苏永娟与同学们一起吃午饭。看着孩子们用勺子扒拉着土豆烧牛肉，她的幸福感溢于言表：“教育改变命运。我是从西海固走出来的，他们都是大山里搬出来的移民孩子。相比城里孩子，他们更需要我。”（记者王建宏、张文攀）

(责编：郝孟佳、李依环)

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