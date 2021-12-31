原标题：陕西榆林选聘优秀大学毕业生进民企

选聘大学生贾翠萍说完自己的故事，又叫来了选聘大学生张海舰。张海舰刚说完自己的故事，又说起了另一个选聘大学生常帅。

贾翠萍、张海舰、常帅都是就职于民营企业榆林上河实业集团的“选聘大学生”。上河实业集团董事长李小平骄傲地告诉中青报·中青网记者，仅上河集团一家民营企业，目前就有十几名选聘大学生。

“选聘大学生”，在陕西榆林指的是由市委市政府公开选聘到民营企业就职的优秀高校毕业生，是榆林市培育企业人才队伍、破解民营企业人才难题的一项创新举措。

据统计，从2014年以来，榆林市已先后有2250名选聘大学生入职数百个民营企业，其中仅2021年，就选聘了500名大学生进入上百家民营企业工作。

此项工作在榆林有着实实在在的补贴激励，有严格的选聘录用制度和规范的管理办法。先由各县市区上报企业用人需求，市里统一组织招录选聘，再由企业和大学生双向对接。选聘对象为30周岁以下榆林籍未就业的全日制大学应、往届本科及以上学历毕业生。应聘大学生一经录取，企业即与大学生签订3年劳动合同，按企业标准发放基本工资；榆林市财政在3年内再给予受聘生每人每月2000元的薪酬补贴。

上河集团董事长李小平说：“我们企业不仅能通过政府平台选择合适人才，还能享受政府的工资补贴，降低了企业用人成本。”

常帅2020年毕业后就进入这家企业，从一般技术员干起，目前已升为育肥厂分厂副厂长。贾翠萍2020年9月进入三农养殖公司，今年8月升任综合部主任。

“我们企业完全建成后可年出头15万只湖羊，所产羊肉还将开拓国际市场。我所学的国际经济与贸易将会学有所用。”毕业于西安工业大学的贾翠萍兴奋地说。

为了奖励并更好地留住选聘大学生，很多民营企业努力改善大学生住宿、伙食条件；一些企业还专门建起了健身房、唱歌房；很多企业积极支持大学生外出培训、学习。

榆林市市长张胜利说，选聘优秀大学毕业生到民营企业工作起到了3方面的作用：“一是缓解民营企业的人才短缺困境，促进了民营企业的发展；二是缓解大学生就业难题，促进受聘大学生的锻炼成长；三是促进大学生转变就业观念，带动更多高校毕业生到民企工作。”

榆林市委书记李春临说，选聘优秀大学毕业生到民营企业工作，既是榆林社会发展转型的需要，也是经济结构发展升级的需要。对于榆林这样的资源经济大市，最长远的大计是吸引和留住人才。今后，榆林还将进一步加大政策力度，吸引更多更好的大学生来榆林就业创业。

中青报·中青网记者 黄博

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