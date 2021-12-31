人民网北京12月31日电 （记者李依环）日前，教育部召开全国教育系统疫情防控工作视频调度会议，部署元旦春节期间教育系统疫情防控工作。

会议强调，当前教育系统疫情风险仍然存在，学校疫情防控任务十分艰巨，不能麻痹大意、掉以轻心，必须从严从紧、扎实有效落实各项防控措施，确保师生生命健康、校园安全和教育系统大局稳定。

会议要求，各地教育部门和高校要认真落实近期教育部印发的《关于科学精准做好今冬明春教育系统疫情防控工作的通知》要求，毫不放松、科学精准做好各项防控工作——

一是严格落实常态化疫情防控措施。各地教育部门和高校要推进落实《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》，持续做好师生新冠病毒疫苗接种，强化疫情防控重点环节督导检查。

二是进一步健全完善应急预案。各地教育部门和高校校园疫情防控应急预案应包括完备的快速救治方案、隔离转运方案、环境消杀方案、教育教学应急方案和后勤服务保障方案，确保应急预案演练能随时启动。

三是加强师生人文关怀。要确保防疫信息通畅、后勤服务保障有力、心理援助及时。

记者了解到，国务院联防联控机制29日举办的新闻发布会上，教育部有关部门负责人对相关情况也进行了介绍。该负责人指出，“两节”将至，教育部多次召开会议，研判疫情发展的形势，科学精准指导涉疫地区教育部门做好疫情防控工作，要求各地强化疫情防控政治责任，坚持常态化防控和应急处置相结合，在属地统筹下，妥善做好学校寒假放假安排，加强元旦、春节期间师生健康管理和流动管理，确保师生安全有序流动，健康平安过节。

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