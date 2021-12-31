韩宪洲

人民网2021大学校长论坛期间，首都经济贸易大学党委书记韩宪洲通过人民网公开发布“立德树人践初心 服务首都担使命”，系统介绍该校近年来在落实立德树人根本任务，构建高水平人才培养体系，以及立足京华大地，服务国家和区域高质量发展的生动实践。

近年来，首都经济贸易大学以“立德树人”和“服务首都”为核心，落实立德树人根本任务，完善“三全育人”体制机制，全面推进课程思政建设，努力构建高水平人才培养体系，建设北京市属高水平研究型大学，进行高质量内涵式发展。

培根铸魂 启智润心

首都经济贸易大学党委坚持把立德树人作为中心环节，推进“三全育人”综合改革，以课程思政建设为抓手，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，全面提高人才培养质量和能力。学校通过开展“七个一批”和“六个推进”工程，将“课程思政”理念融入到2021版专业人才培养方案和教学大纲中，在课程思政建设推进过程中凝聚了共识、形成了自觉、增强了信心，形成了“课程门门有思政，教师人人讲育人”的良好氛围。

同时，学校秉承以学生为本的理念，坚持个性发展与全面发展相结合，基于学生需求实施分级分类培养，为学生提供多样化学习机会，全面提高教育教学质量。教师教书育人能力不断增强，人才培养质量显著提升，涌现出了一批教学扎实、深受学生喜爱的国家级和北京市级教学名师。学校开展“扎根实践工程”，鼓励研究生学以致用，助力首都“四个中心”建设；作为国家生态文明教育基地，学校一直致力于发展高水平的生态文明研究，努力为推动国家经济发展和生态文明建设作出应有的贡献。

守正创新 久久为功

首都经济贸易大学“顶天立地”，研究真学问，解决真问题，服务国家经济社会发展，立足京华大地，为服务首都“四个中心”城市功能定位和北京市“两区”建设提供智力支持。

学校着眼国家需要，研究重大问题，为国家经济社会发展贡献力量；学校立足京华大地，做足北京文章，在服务首都高质量发展中成就新高度；学校拥有包括北京市人大预算监督研究基地，北京经济发展研究院，北京自贸区研究院等服务首都的科研平台11个；学校教师潜心研究，争鸣求真，在攀登知识高峰中彰显学术声誉。高水平科研论文和科研成果取得新突破。

德才兼备 知行合一

首都经济贸易大学师生心怀“国之大者”，教师以“四有好老师”为标准，肩负重任、履职尽责；学生努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，不懈奋斗、矢志报国。

学校着力建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。学校提供的良好的成长环境成就了高素质教师队伍，2018年以来，专任教师新增入选国家级人才项目8人次，北京市级各类人才项目58人次；学校努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。开展丰富多彩的校园文化活动，举办各类学术竞赛，不断增强大学生文明素养、社会责任意识、实践本领，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质六个方面下功夫。

站在两个一百年历史交汇点，要立足“两个大局”，心怀“国之大者”，把握大势，敢于担当。首经贸全面推进课程思政建设，不断完善“三全育人”体制机制，进一步丰富师生思想政治教育的理论与方法，传承骆驼精神，讲好首经贸故事，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局的征程中，书写立足北京、服务首都、高质量内涵发展的新篇章。

（作者系首都经济贸易大学党委书记）

(责编：李依环、秦华)