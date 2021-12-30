原标题：拍照搜题等同作弊 App叫停后如何整改

近日，教育部办公厅印发通知，对加强教育App管理，推动与“双减”政策衔接提出明确要求。通知提出，对于提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法的作业App，暂时下线。整改到位并经省级教育行政部门审核后，方可恢复备案；未通过审核的，撤销备案。

手机一拍，答案就来。如此“神奇”的拍照搜题App，操作体验到底怎么样？暂时下线此类产品，家长学生和老师有何意见？我们到底该如何看待和利用这类技术？记者进行了调查。

“作业做得漂亮，可一到考试就露馅”

由在线教育机构最先推出的拍照搜题App，在学生群体曾风靡一时。在北京海淀多所学校门口，记者采访多位中小学生，他们都使用过此类产品，用以帮助完成作业。

初一学生柳璐告诉记者：“有的知识点看上去很简单，但自己没掌握，也不敢问老师。”她通常使用拍照搜题App搜索数学题目，“有的题目，下面还有视频解析”。

济南某小学校长王涵第一次听说拍照搜题App是在一次校内会议上。她听老师们聊起，班里总有那么几个学生，“作业做得漂亮，可一到考试就露馅”。

王涵调查后才发现背后的“猫腻”，许多父母忙于工作，疏于对孩子学业的关心，而孩子则利用拍照搜题App“不动脑筋”地完成作业。

“不仅可以直接搜出数学题的正确答案，连解答过程也一模一样。”该校数学老师杜计平好几次看到“雷同作业”。他认为，这跟抄作业“没有区别”，“有些学生以为自己看了答案后能理解，就算学会了。但事实上，能看懂答案和独立做出来，完全是两码事”。

记者调查发现，不光是数学、化学、物理等理科类作业，部分语文作业也会出现“抄袭痕迹”。“学生作业中的一些词语、句子，搭眼一看，就敢肯定不是一个五年级学生能写出来的。”一位小学语文老师说。

作为校长，在了解了这些情况后，王涵立即“采取措施”：要求各班加强家校联系，告知家长使用拍照搜题App的危害；尽量让学生在学校自主完成大部分作业；要求老师多布置侧重于答题过程的开放性题目。

部分“家长模式”设置形同虚设

2013年，拍照搜题App首次出现，随后多个线上辅导平台都上线了类似产品，一些头部品牌更是得到多轮投资。资本热情退去后，如今赛道上只剩下寥寥几个知名拍照搜题App。

此类产品的操作体验到底怎么样？近日，记者在手机应用商店里发现，依然有多个拍照搜题App可供下载。下载进入某App后，发现其首页已无“拍照”或“搜题”等关键词，取而代之的是“视频答疑”“搜索答疑”等字眼。点击进入后，依然可以使用拍照搜题功能。

目前，多数拍照搜题App已提供有“学生和家长/老师模式切换”功能设置，记者在“学生模式”下随机搜题，结果显示“家长认证成功后可查看完整解析内容”，但是“家长认证”仅需提供任意成年人姓名及身份证号码即可，不需要进行人脸识别等进一步操作。

有部分App可通过绑定微信小程序，切换至“家长模式”。家长可以通过日报、周报、学期报告、实时错题本等可视化学情报告，掌握孩子的学习情况。

但是，也有一部分拍照搜题App的“家长模式”，设置烦琐复杂，操作难度较高。

在中国农大南门，记者遇到一位外卖员牛贵兴，“由于文化程度有限，再加上平时早出晚归，根本顾不上也很难辅导老大和老二的作业”，他对拍照搜题App是“又爱又恨”。前几天，牛贵兴夫妇俩拿手机鼓捣了半天，“也没学会咋切换到家长模式。孩子作业，我也看不懂，就让他自己拿手机查吧”。

面对拍照搜题App，和学校老师一致反对的态度不一样，一些家长却表现出犹豫。

对于北京海淀家长吴丽来说，拍照搜题App是辅导孩子学习的“好帮手”：“孩子的理科成绩很好，偶尔遇到难题就会到App上面搜答案解析。”

吴丽监督孩子，通过视频讲解，消化吸收后再结合相关知识点，找同类型的题练习巩固一下，“孩子很自觉，学得也很主动”。

2020年3月，真人在线答疑的拍照搜题App出现后，受到家长和学生的热捧，成为线上教学的一种新形式。“如果下线这类App，辅导孩子怎么办？”吴丽问。

不能一刀切，视不同情况而定

在充分考虑到线上教学和居家学习特殊性，不能对拍照搜题App一刀切。但是，如果将原来一对一辅导直接搬到了拍照搜题App上，将辅导时间化整为零，这明显与“双减”政策要求相悖。郑州大学教授罗志敏建议，根据不同年级段的要求，对拍照搜题App线上学习的时间段、总时长、最晚学习时间作出具体的限定，“要让学生远离拍照搜题App依赖，关键是教师辅导要跟上”。

互联网出现后，各类新技术层出不穷。它们是帮助学习，还是影响学生独立思考，人们总是难以找到明确答案。显然，遇到这个问题的，拍照搜题App不会是最后一个。

“信息技术已经深入社会，教育确实也要充分利用信息技术，但教育在利用信息技术时，在不同学段应有区别。此次通知明确，不再受理学前线上培训App备案申请，已备案的相关App予以撤销，就更说明这一点。”华中师范大学罗祖兵教授建议，尽量不让小学低年级学生用，而是由教师或家长利用信息技术为学生学习服务；小学中高年级学生应该在家长与教师的指导、监护下使用；初高中，虽然学生可以自主地使用信息技术，但整体而言应该尽量少地使用。（记者 陈鹏）

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)