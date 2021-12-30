原标题：帮助更多的孩子接受更好的教育

一个享受国务院特殊津贴的教育专家、浙江省一级重点中学学军中学原校长，花甲之年受聘担任贵州台江县民族中学校长，分文不取，扶贫支教，一干就是四年。

更令人没有想到的是，2020年8月卸任校长之后，本可以颐养天年，但他依然放不下贵州的孩子们，一年多时间里25次奔波于杭州与台江之间，续写教育情怀！

他就是“时代楷模”陈立群，一个为教育而生的人，一生只做一件事——做好人，教好书。在他出版的专著《我在苗乡当校长》中，我们找到了他烛照苗乡的初衷——帮助更多的孩子接受更好的教育，让教育扶贫彻底“斩断”贫困的代际传播。

“授之以渔，留下带不走的教师队伍”

今年8月，陈立群终于松了一口气。台江县民族中学传来高考喜报：上二本线以上的学生698人，其中一本线以上263人，破天荒第一次有一名学生考上了清华大学。

“今年的高考成绩与我当校长时不相上下。”陈立群开心地说，“这充分印证了台江县民族中学教师的精气神、学生的上进心、领导班子的战斗力得到了显著提升。”

“所有的帮扶总是暂时的，所有的支教总是要结束的，关键在于增强贫困地区教育可持续发展的造血功能。”这是他对支教工作的看法。如何变“输血”为“造血”？一时治校的成效如何长久保持？他早就把当地培养骨干教师纳入了计划。

在他的出资和推动下，台江县民族中学实施《青年教师培养行动计划》，针对不同教师情况推出了“小荷工程”“青蓝工程”“名师工程”培养计划，建立了“同课异构”的教学方法。

他个人出资在台江县民族中学设立奖教金，分设爱心奖、责任奖和育才奖3个奖项，每年奖励9名优秀教师。奖教金已陆续发放五届，共计22.5万元。

他还利用自己的资源和人脉，建立“走出去”培养制度，派出教师到杭州市重点中学学习……

尽管卸任了校长职务，他依然担任着黔东南苗族侗族自治州教育顾问、台江县教育总顾问和台江县民族中学名誉校长。利用贵州省教育厅成立的“陈立群名校长领航工作室”平台，他义务授课，主动担任台江县初中、小学校长导师，并到贵州各地义务作报告、开讲座，接受培训的校长、教师超过1万人次。

2021年下半年，贵州省教育厅推出“贵州省民族地区基础教育质量提升行动计划”，邀请他担任专家委员会副主任委员。迄今为止，他带领专家团队去了威宁、望谟、册亨、施秉、黄平、印江等县的30多所学校，且大多是乡村学校。每到一县，他都要给全县校长和副校长开讲座，解剖台江县民族中学的成功案例。每到一所学校，他都认真调研，给出诊断后的改进意见。

“给孩子一点光亮，他还你一片天空”

卸任校长离开台江前，陈立群收下了台江县民族中学赠送的一份特别“礼物”——38名考上大学的贫困生名单。

一回到杭州，他四处奔波联系结对38名贫困生，逐个落实他们上大学的费用。说到这里，他特别感谢杭州扶贫帮困热心公益的爱心人士们，在他们的热心帮助下，孩子们的求学费用问题很快得到了解决。

人身处困境的时候，也许只需要一个机会。陈立群出身农村，几度辍学，选择支教就是为了让更多的人接受更好的教育。“以平常心做平常事，我到台江后，学校高考成绩连年提升，说明苗族孩子是聪明的。他们所需要的，就是一个接受更好教育的机会。”陈立群说。

台江县民族中学有3000多名学生，超过三分之一的学生来自建档立卡贫困家庭。“生活上遇到困难的时候，来找我。”这是陈立群对学生们许下的承诺。在担任校长期间，他以个人名义资助的学生就有60多人，累计资助金额超过10万元。

“尊敬的校长：感谢您对我的帮助。您就像一盏灯，照亮了我的心灵，使我的生命有了一丝光彩……”陈立群手上有厚厚一沓学生写给他的信。每封信都字迹工整，字里行间流淌着真实情感。

“教师对学生是否付出真爱，他们都能感受到。”陈立群说。5年多来，他走进了300多个贫困家庭，了解贫困家庭孩子的生活状况，并给予适当资助。不仅如此，他还动员杭州的朋友们一起去家访。去年暑假，一位企业家朋友的儿子跟着他到台江家访，累计发放了50多万慰问金。2001年，他在杭州市长河高级中学创办了浙江省内首个宏志班，受宏志精神感召的学生们成立了“台江县民族中学宏志助学基金”，已资助80多万元。

“寒门何以出贵子？很多时候就是靠关键时刻有人拉一把。一个都不能少我做不到，我所能做的就是拉住一个是一个。”陈立群说。

“给孩子一点光亮，他还你一片天空。”在《人民教育》杂志刊登的一篇文章中，陈立群写道，“如果学校教育是一种唤醒和发现，我多么希望自己就是一条盘瓠，苗族神话中神勇的龙犬，用敏锐的嗅觉去发现孩子身上的闪光点，用不厌其烦的吠声去唤醒每一个孩子的内在潜能……”（记者 陆健）

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)