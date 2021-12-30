道路千万条，安全第一条；事情千万件，平安第一件。交通出行安全是留学安全中的重要方面，留学生初到国外时，常常会因为对当地交通法规或路况不熟悉而增加安全隐患。海外学子要及时学习了解留学所在地的有关交通法规、交通状况及特点，做好自己留学安全的“第一责任人”。

交通安全牢记在心

当地时间12月9日傍晚，美国明尼苏达州双港发生一起车祸，造成中国留学生1人死亡，4人受伤，遇难者为一名年仅22岁的中国女留学生。据了解，事故发生时，5名中国留学生驾乘的SUV由于路面湿滑，驶入错误车道，在公路行驶时与一辆皮卡迎面相撞，皮卡司机也受了伤。

令人悲痛的是，这样的惨剧并非个例。就在今年7月，一名来自福建的24岁留学生在美国佛罗里达州驾车时遭遇车祸，车辆失控冲入公路旁的湖中，这名留学生不幸身亡。

一次次惨痛的交通事故，更凸显出提高留学生在海外交通安全意识的重要性。以美国为例，有关数据显示，交通事故是中国公民在美最易发生的安全事故之一，几乎所有中国驻美使领馆网站都发布过有关交通安全的提示。

本月初双港的车祸发生后，12月18日，中国驻芝加哥总领事馆发布公告，提醒领区中国公民假期期间注意安全防范。公告同时提醒，在出行驾车时切忌超速行驶、疲劳驾驶和酒后驾车，尽量避免夜间长途驾车，乘车时亦应提醒驾驶人注意以上事项。在外自驾游期间，要提前了解旅途中道路情况及天气预报信息，尽量避免雨雪天气驾驶。另外，美国中西部地区驾车多为高速公路行驶，在车辆后排乘坐请务必系好安全带，严格按照规定使用儿童安全座椅。

严格遵守当地交规

留学生交通安全事故频发，一定程度上也暴露出其在陌生环境中自我保护意识的薄弱。不同国家交通法规不同，行车习惯受文化差异影响也不尽相同，在对当地路况了解不足的情况下，贸然上路就埋下了安全隐患。

曾在美国加州大学圣地亚哥分校交换学习的果雨石在接受本报记者采访时表示，留学生在国外驾驶时，既要提前了解当地路况，又要熟悉自己的车况，还要查询最新的天气情况，及时获取当地的警示通知。

自驾前往黄石国家公园游玩的路上，果雨石和同车的朋友们就曾遭遇过“惊险一刻”。出发时天气晴朗，但在路上却突然遇到了龙卷风，所幸相隔一段距离，车上无人受伤。“我们后来才知道，当地在早些时候已经发布了警示通知，但我们动身前谁也没看天气预报，如果提前知道就会改一天再自驾出门。当时后怕了好一阵子。”果雨石说。

“要遵纪守法，绝不能不懂法律就上路。同时，一定要熟悉当地的道路交通规范。”果雨石说。她同时强调，如果行驶在路上遇到警察要求停车，那么驾驶员一定要配合。一次，她坐朋友的车出门，行驶在路上听到车后有警车提醒停车的声音，但果雨石和朋友始终没意识到自己就是警示对象，直到她俩的车因超速被逼停。“因为我们在国内基本不会碰到直接被警察逼停的情况，潜意识里不认为警察是在让我们停车。念在我们是初次违规，警察没有开出罚单。留学生一定要严格遵守当地交规，千万不要有任何侥幸心理！”果雨石说。

适应驾驶习惯的不同

外交部领事保护中心参赞代双明强调，哪怕留学生在国内驾龄很长，在国外上路时也一定要小心谨慎，先适应一段时间，不同国家的驾驶习惯、路况和道路标识可能都会与国内存在差异。

“例如，在车辆左行的国家，因方向与国内完全相反，驾驶员如果不时刻提醒自己，很容易造成逆向行驶，甚至与对面来车相撞。”代双明说。

范宁曾在澳大利亚新南威尔士大学商学院攻读硕士学位，他说，自己和朋友在假期去新西兰自驾旅行时，就差点在十字路口转弯时造成事故。

“新西兰的车辆是左侧通行，我们在十字路口一下子没反应过来，开到了对面车道，还好当时我们和对面来车的速度都不快，不然后果不堪设想。”

代双明还指出，驾驶人要时刻注意安全，摒弃危险驾驶行为。“绝大多数交通事故与驾驶人的不良习惯或反应操作不当有关，比如在变道、转弯或调头时不提前打转向灯，让周围车辆误判；在高速路上频繁变换车道，增加事故几率；酒驾、疲劳驾驶等等。同时，留学生在道路上行走时，也要留心道路标识，遵守交规。”他说。

果雨石和朋友还遭遇过公路上爆胎的窘境，然而车上一行数人谁也不会换胎。最后，还是开车经过的人上前施以援手，帮她换上了备胎。“国外有的区域地广人稀，路况复杂，留学生可以学习一些修车小技能，以备不时之需。”果雨石感慨地说。（记者 孙亚慧）

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)