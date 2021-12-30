原标题：全国科学道德和学风建设宣讲教育已走过10年

在向科学高峰攀登的过程中，具有崇高品德和优良学风的科学家前辈、楷模总能形成强大的榜样力量，引领着一代代人奋力前行。

自2011年师昌绪、袁隆平、杨乐三位科学大师在北京人民大会堂首次开讲至今，全国科学道德和学风建设宣讲教育已走过不凡的10年。10年来，宣讲教育工作逐渐成为弘扬科学家精神、倡导科研诚信、涵养优良学风的一项社会性示范工程。

从一堂学风课开始，系好学术生涯第一粒扣子

“我这一生就做了一件事，就是守护和研究世界文化遗产敦煌莫高窟。”“做科学，只有扎扎实实，来不得半点虚假。”……

清华大学2020级博士生傅宇杰至今还能清晰想起，去年初冬现场聆听敦煌研究院名誉院长樊锦诗和神舟飞船首任总设计师戚发轫宣讲报告会时，心中充盈着的感动与振奋。

2011年起，中国科协联合教育部等部门持续深入推进科学道德和学风建设宣讲教育，连续10年先后邀请师昌绪、袁隆平、黄旭华等近30位德学双馨的院士、专家为青年师生作学风报告，示范带动各地、各高校举办各类科学道德宣讲教育活动14.8万余场，宣讲教育受众累计达到3254万人次。

从院士、专家亲自上学风课，到科学家事迹丛书不断推出，再到150多个高校建设学风传承示范基地……根植弘扬科学家精神，10年来，全国科学道德和学风建设宣讲教育的形式越发多元，覆盖越发广泛，学风建设不断往实里走、往心里走。

“精神和文化是民族的脊梁，良好的学风源于科学精神。”曾经参与宣讲报告的中国工程院院士杜祥琬说，老一辈科学家不仅留下了历史伟业，也留下了宝贵精神财富，需要我们在继承中弘扬和创新。

回归科学精神的圣洁，科研学风整体向好

“我们一定要坚守科研道德的底线，就像坚守做人的道德底线一样！”“今天的科技界要像防控新冠疫情一样，坚决抵制各种不正之风，回归科学精神的圣洁。”回顾几十位科学大家的宣讲报告，“诚信”“道德”无疑是高频词。

从反对科研浮躁、论文造假到抵制学术“圈子”、裙带关系，打击学术不端行为一直是学风建设和宣讲教育活动关注的重中之重。

近年来，我国不断加强学风建设顶层设计，中办、国办印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，各部门也打出了一系列“组合拳”：中国科协指导全国学会在学术活动过程中加强本领域学术规范、科技伦理的宣讲教育；科技部牵头印发《科研诚信案件调查处理规则（试行）》，进一步明确科研失信行为的界限……

“多项监测调查显示，宣讲教育受众学术规范知识水平稳步提升，科技界作风学风建设状况整体向好。”中国科协党组成员、书记处书记束为说。

数据显示，10年来，我国学术不端现象得到扭转。中国作者在国际期刊论文撤稿情况的历年统计表明，2011年学术不端撤稿论文占当年度科技论文发表总量的2.67‰，2019年不到0.15‰，降幅达94.4%。

探索宣讲教育新形式，让科学家精神走入心中

今秋开学季，上海交通大学原创话剧《钱学森》再次面向新生演出。当舞台上响起那一句“祖国，我钱学森回来了！”台下顿时爆发出雷鸣般的掌声，一代人民科学家爱国奉献的精神追求通过舞台传递给了每一位在场师生。

“校友演校友，学弟演学长”的一系列科学大师剧目是科学道德和学风建设宣讲教育的创新缩影。近年来，各地各部门结合自身特点，不断探索宣讲教育工作新模式新形态：

上海探索区域化推进学风建设，首届长三角科学道德和学风建设论坛实现高校、科研院所联动；北京正努力打造具有首都特色的宣讲教育新模式，以优良科学教育道德和学风促进北京国际科技创新中心和高水平人才高地建设……

目前，宣讲教育已逐步实现从自然科学到哲学社会科学等学科领域全覆盖，高年级本科生、研究生、青年教师、科技工作者等受众群体全覆盖，入学入职培训、课程考核、论文发表、学术交流、项目评审、职称晋升、院士增选等人才成长周期全覆盖，常态化趋势基本形成。

“学风建设既要坚持守正创新模范引领，也要强化对学术不端行为的教育惩戒，还要在高等院校科研机构建立健全学风建设常态化机制。”中国科协党组书记、分管日常工作副主席张玉卓说，立足新发展阶段，中国科协将牵头深入开展学风传承创建行动，树立“高线”、划清“底线”，以正面引导和反面警示教育相结合，常态化、长效化引领广大师生和科技工作者更好地弘扬光荣传统、赓续红色血脉，为实现高水平科技自立自强再立新功。（据新华社）

(责编：李依环、薄晨棣)