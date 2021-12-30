原标题：北京启动“暖春行动”服务在京青少年

29日，团北京市委启动“暖春行动”暨“一起向未来 在京过大年”系列活动，旨在通过丰富的活动，让广大在京青少年度过一个健康、多彩、温暖、幸福的“冬奥年”。

系列活动包括心理健康咨询、志愿服务、关爱城市守护者、冬奥线上问答互动、新兴青年“团聚在京”、社区青年汇幸福驿站等10项主题活动。

借助冬奥会契机，团北京市委将依托“志愿北京”平台，发动各级各类志愿服务组织，参与冬奥会城市运行、新冠肺炎疫情防控、邻里守望、垃圾分类等志愿服务，引导留京青年过一个积极向上的“志愿年”；通过“红领巾云队课”直播和“探秘北京冬奥会”问答互动，引导全市少先队员学习冬奥会知识、感受冬奥会魅力、了解奥运精神。

“暖春行动”还将做好为保障冬奥会顺利举办而在岗坚守的青年工作人员的服务工作。比如，向保障北京城市运行、保障人民正常生活的青年务工人员发放过年大礼包；做好冬奥会场馆赛区志愿者和城市志愿者的节日慰问和团建激励安排工作，通过“云上春晚”分会场节目展示、与亲人连线、写“一封家书”、品味家乡菜等方式，鼓励志愿者立足工作岗位，为冬奥会的成功举办奉献青春力量。

中青报·中青网见习记者王喆 来源：中国青年报

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