原标题：甘肃：以青春之名传承红色薪火

甘肃是红色圣地，中国共产党人在这片土地留下了很多光辉足迹。2021年是中国共产党建党100周年，团甘肃省委广泛组织动员全省大学生积极投身红色资源挖掘、学习和传播，以青春之名，传承红色薪火。

挖掘本土红色资源

今年4月，团甘肃省委、甘肃省教育厅、省学联携手抖音，举办并发起“红色青春话陇原”抖音挑战赛，以青春的名义记录并追寻中国共产党人在陇原大地上留下的光辉足迹。

挑战赛广泛动员全省大学生围绕“红色青春话陇原”主题，聚焦“四史”学习教育，结合乡村振兴、青春建功和家乡变化，创作题材新颖、积极向上、生动鲜活的红色故事。

挑战赛还通过优秀作品选拔、协调媒体传播等方式，搭建云上“红色课堂”，向青少年提供“红色教材”；同时，集中在“五四”期间向全省青少年广泛宣传推广优秀视频，形成广泛社会影响。

截至目前，“红色青春话陇原”抖音挑战赛全省视频参与数2668个，总曝光量达4077.2万，团甘肃省委综合作品浏览量、点赞量、视频内容相关度等指标，评选出了45个优秀奖，并在全省共青团系统进行广泛推广宣传。

团甘肃省委、甘肃省学联还推出“红色青春 点亮甘肃”在线答题小程序。主办方精心设置了甘肃红色地图，答题者进入小程序后，选择自己感兴趣的红色基地，就可学习资料并答题。

大学生参与答题，首先要学习一座城市的红色故事，才能开始答题，答完所有题目，可点亮一处地标，当所有城市全部被点亮后，即可查看排名。“每次答题，都是一个学习红色知识的过程，通过答题点亮了陇原大地的红色地标，还可邀请小伙伴参与答题挑战，活动很有趣也很有意义。”参与答题挑战的甘肃农业大学学生黄永伟说。

据统计，全省21.76万名青年参加了在线答题挑战赛。根据答题情况，团甘肃省委最终评选出（市）州、高校、企事业单位共12项优秀组织奖，采用随机抽奖的方式对260名优秀个人进行了表彰奖励。

今年，团甘肃省委还广泛组织动员省内高校学子参加“挑战杯”竞赛红色专项活动，引导大学生通过追寻红色足迹、追溯红色记忆、访谈红色人物、挖掘红色故事、体悟红色文化，感受党的红色精神伟力。

活动期间，各高校学子以“短视频+”调研报告的形式，用一段段实践影像、一篇篇调研报告，表达对红色精神的理解、实践过程的收获以及对党的情感认同。活动形式新颖丰富，感染力强，传播力广。

行走陇原大地，在学思悟践中收获成长

“一寸高台一寸血”，张掖市高台县拥有丰富的红色文化资源和红色文化记忆。兰州大学学生刘欣制作《高台记忆》时，立足于高台县的红色文化资源，通过参观中国工农红军西路军纪念馆、高台老城影视基地追溯高台红色故事，体悟红色精神，最终将高台战役中红五军长董振堂的事迹拍摄成视频。

刘欣说，通过此次实践，她了解了家乡高台更多的红色故事，也更加深入认识了那些为家乡作出巨大贡献和牺牲的英雄们。

南梁，位于甘肃庆阳市华池县，是中国革命的历史重镇。上世纪二三十年代，以刘志丹、谢子长、习仲勋等为代表的共产党人，成功创建了以南梁为中心的陕甘边革命根据地。从此，南梁红旗不倒，挺起了中国革命的脊梁。

今年以来，甘肃高校广泛组织大学生实践团走进南梁，感受南梁精神的魅力。

暑假期间，兰州大学赴庆阳市华池县青年实践团来到南梁革命纪念馆，深入了解南梁革命根据地和陕甘革命根据地的发展史。

在个人展厅的参观过程中，根据地领导人紧密联系群众、与人民保持血肉联系的优良革命作风，让实践队员最有感触。“这些中国共产党人的杰出代表以真心换真心，赢得了群众的认可和拥护，生动诠释了中国共产党人的根本宗旨。”参加活动的大学生表示。

今年暑期，兰州理工大学经管学院辅导员贾永胜走进甘肃会宁红军长征胜利纪念馆，在现场为师生上了一堂生动的党史课。这是兰州理工大学团委开展的“踏寻百年党史，讲述甘肃红色故事”系列活动之一。

在1个月的准备时间里，贾永胜多次向纪念馆讲解员求教，一个个让人感动的故事最终串成了直击人心的历史。“作为一名辅导员，我愿做一粒火种，把红色种子播进更多大学生的心中，点燃他们心中信仰的火炬。”贾永胜说。

“在现场听贾老师讲党史课，再一次感受到了长征精神的伟大，小军号的故事就像一把吹响在新时代前行路上的号角，激励我们坚定理想信念，勇做担当民族复兴大任的时代新人。”兰州理工大学学生梁雪洁说。

中青报·中青网记者 马富春 来源：中国青年报

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