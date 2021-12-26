人民网北京12月26日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，首都经济贸易大学党委书记韩宪洲出席论坛并发言。

韩宪洲认为，高校要把立德树人作为教育的根本任务，领悟科技、教育、青年三个方面在实现两个一百年战略的内在支撑，同时以培养社会主义合格建设者和可靠接班人为目标，才能担当好高校为党育人、为国育才的责任和使命。

“思政课是落实立德树人的关键课程，对学校来讲，思政课建设十分重要。”发言中，韩宪洲总结了两点首都经济贸易大学的思政课建设经验和具体做法。

一是所有的课堂都要成为育人的主渠道，各类课程要与思政课同向同行，形成协同效应。思政课对学校的立德树人具有引领作用，是落实立德树人的关键课程。从学校来讲，一定要高度重视思政课程，落实立德树人根本任务。

二是围绕全球抗疫大考和建党100周年等关键节点，建设学生感兴趣的思政课堂。首经贸将实践搬进思政课堂，探寻红色故事，赓续红色血脉，做到“开门办学，开门办思政”。同时将校内外红色资源，校史中的红色元素等方面融入思政课堂，打造有意义、有意思的思政课堂。

对于如何做好思政课建设，韩宪洲表示，一是要建设好思政课课程群，把思政课的内涵再扩大；二是注重思政教师队伍建设，做到真学真懂、真学真用，让教育者先受教育；三是要明确学校马克思主义学院建设的重要性，把马院的建设、思政课的建设，不仅仅当成马院的目标，而是作为学校的目标。

“首经贸近两年一直强调，立德树人见初心、服务首都担使命，这既是学校新时代的定位，也是我们的任务。”韩宪洲说道。

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