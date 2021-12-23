原标题：浙江新一批科特派出征 超八成为硕士博士

“在金华市金东区源东乡，桃产业是当地带动乡村旅游、促进农民增收的重要抓手。此次被选派至源东乡，我已经和当地企业对接交流，将从秋剪、虫害绿色防控等方面着手，助力当地水果产业发展。”12月20日，浙江省农业科学院（以下简称浙江省农科院）园艺研究所助理研究员古咸彬接受记者采访时介绍。

近日，浙江第十五批省派个人科技特派员出征，陆续奔赴全省各派驻地。浙江省科技厅农村处相关负责人介绍，在充分考虑派驻乡镇、县（市、区）产业需求和科技特派员技术专长基础上，全省共确定第十五批省派个人科技特派员380名，并增补4个地方自筹经费支持的省团队科技特派员。

记者了解到，本批科技特派员以省农科院、浙江农林大学等高校科研院所为主要派出单位，派驻地以浙江省26个加快发展县为主。数月前，浙江省科技厅征集了全省各县（市、区）的省派科技特派员需求，并对需求情况进行梳理公示，指导相关高校院所针对地方需求，本着“供需结合、精准选派”的原则，推荐省派科技特派员。

在实施乡村振兴战略的过程中，青年科技人员发挥着推进乡村振兴的生力军作用。记者注意到，此次出征的浙江省派科技特派员，超七成年龄在45周岁以下，超八成有硕士或博士学位，其中不乏首次担任科技特派员的青年科研人员。

“虽然在科特派工作上，自己还是‘小白’一枚，但在这次出征前，已经3次前往过温州市苍南县对接工作，并为当地准备了白茶制作及储存运输方面的技术成果。”浙江省农科院蚕桑与茶叶研究所副研究员李清声直言，作为一名90后，自己将积极发挥热情与朝气，产出适用于田间地头的技术成果，带动当地农民增收。

浙江省农科院院长林福呈表示，希望科技特派员能发挥扎根基层紧密联系生产实际的优势，结合自身专业和派驻地的产业特点，适时引入适合当地发展的新品种新技术，推动科技成果真正应用于一线，提高品种、技术的成果转化效率。

据悉，浙江省近年来着力深化科技特派员制度，从2021年起，努力构建以个人、团队、法人和工业科技特派员为内容的全方位技术服务体系，每年省市县联合派遣个人科技特派员3000人以上、团队科技特派员300人以上、法人科技特派员30家以上，各类科技特派员总量达1万人以上。（江耘）

(责编：丁元贺(实习生)、熊旭)