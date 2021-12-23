原标题：“双减”为学生全面发展强基赋能

“自从有了课后服务，我能安心工作了，下班后也能赶去接孩子了。”陕西西安碑林区小雁塔小学四年级学生石一辰的爸爸说，“过去，孩子放学我还没下班，接孩子就是家里的大难题。现在，孩子在学校就能完成书面作业，回家后有了更多时间进行体育锻炼和阅读。”

“双减”政策实施以来，西安市碑林区教育局充分发挥在教育教学和区域资源方面的优势，在做好减轻学生过重作业负担和校外培训负担“减法”的同时，竭力做好“提高课堂教学质量、提高课后服务水平、提高作业管理水平”的“加法”，牢牢守住学校教育主阵地。

为守好课堂教学主阵地，碑林区大力实施“三结合三课堂”工程，将“双减”与课堂质量提升相结合，打造“碑林好课堂”，通过开展全学科、全员参与的教师过关赛，评比形成了1000节“碑林好课堂”实践案例；将“双减”与学校体育、美育、劳动教育相结合，打造学生素质展示课堂；将“双减”与加强“五项管理”（中小学生作业、睡眠、手机、读物和体质）相结合，打造家校共育课堂。

碑林区围绕打造优质高效课堂，形成了以大学南路小学“名校+”为代表的以信息技术手段为支撑的智慧课堂教学模式，以西安市第三中学“名校+”为代表的基于大数据分析的诊断式教学模式，以雁塔路小学为代表的学科融合实践型教学模式等一批教学新模式，通过课堂的改革优化逐步实现高效课堂，让学生在校内学足学好，从源头上减少校外“加餐加码”的现象。

在课后服务方面，碑林区指导各学校“一校一案”“一校一品”因地制宜设计课后服务内容。学校依据办学特色，一方面充分挖掘教师潜力，另一方面积极引进专业团队、大学生志愿者、家长等社会资源，打造丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，努力满足学生多样化学习需求，使课后服务成为滋养学生全面发展的“沃土”。

“千年红拳，文化传承，习武修德，爱国健身……”在碑林区友谊小学的操场上，蒋侃老师正带领学生们练习红拳，一招一式，英姿飒爽。蒋老师是一名数学老师，也是红拳传承人。自学校将红拳引入校园后，蒋老师变身成红拳教练，除教授红拳基本功外，还结合孩子们喜闻乐见的流行音乐，自编了红拳武术操。“孩子们打起红拳有板有眼，很有活力，这也是学校落实‘双减’课后服务的一项特色。”蒋老师说。

在作业管理方面，碑林区鼓励教师布置分层作业、弹性作业、科学设计探究性作业和实践性作业，提倡布置跨学科综合性作业，满足学生个性化和多元化需求。为确保作业减量提质，建立校内作业统筹制度、公示制度、监督制度，努力做到教师全批全改、面批面改，让小学生作业不离校，初中生在校内完成大部分书面作业，有效减轻学生过重的课业负担，真正让孩子们在快乐中学习，在学习中获得快乐。

碑林区各中小学积极探索，涌现出一批好的经验与做法。西大附小开发“减负增能”作业，形成“基础应用类”“实践操作类”“探究体验类”“融合创新类”的新作业体系；大学南路小学分校老师则自己先试做作业，预估作业时长和重难点，更有针对性地布置作业；铁五小学围绕毕业季，为六年级学生设计了系列项目式活动性作业，举办“梦想加油站”海报设计展，引导孩子们通过自主设计，描绘自己向往的职业，树立远大理想。

碑林区将“减负”“提质”两手抓，持之以恒做“有高度”“有深度”“有温度”的人民教育，着力培养心中有爱、眼里有光，肩上有担当、脚下有力量，能够担当民族复兴大任的时代新人。（记者 张哲浩 李洁）

(责编：温璐、熊旭)