原标题：广渠门中学开发“小程序”促学生健康打卡

本报讯 打卡运动小程序、集团内课程、教师资源跨学段共享……日前，《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》发布，义务教育体育与健康考核评价包括过程性考核与现场考试两部分，总分提升至70分。而本市的多所学校也迅速行动起来，用多种手段引导学生爱上体育运动。

昨天下午，北京青年报记者在东城区广渠门中学的操场上看到，搏击、篮球、足球等体育选修课正如火如荼进行着。“此次体育中考注重全链条培养、过程性参与、选择性考核和学生个性化成长。学校不仅要让学生上好传统体育课程，还从体育选修课程提供、体育氛围营造、师资共享、家校互动等方面全方位引导学生爱上体育运动。”广渠门中学校长助理毕姗介绍。

毕姗介绍，广渠门中学保证学生每天一小时的体育运动，在完成国家规定的体育课程之外，从2003年起便在校内推行“自助餐式的体育课”，为学生体育兴趣培养提供选择。“学校率先开启了乒乓球、羽毛球、网球、武术、健美操，攀岩等常驻项目。每学期期末，学校学生部都到学生中进行调研，根据学生喜好和需求更新、丰富体育课程菜单。比如，搏击课程等就是同学们的选择。”

同时，学校这学期还研发出“嘟小哨”运动小程序，为学生运动打卡提供个性化服务。这款运动小程序倡导学生课后在家长的帮助下自觉运动，上传运动打卡小视频，期末将会根据学生的打卡情况，进行奖励。学校体育老师还在小程序内上传专业运动指导小视频，指导学生课后科学运动。同时针对学生的个性化需求，进行定制化服务。

此外，学校还打通集团内课程和师资，跨学段实现体育课程资源共享。“广渠门中学教育集团体育选修课程，打破了空间、课程以及年级的限制。比如，体育教师通过轮岗，中学体育老师会定期到小学去上体育课。小学体育老师也要到初中带课。再如，学校的移动冰场全校5000余名学生都可共用。”

值得一提的是，除体育教师参与学生体育锻炼外，学校还倡导班主任和科任老师在课余时间参与到学生们的体育运动中来。“班主任课间与同学们一起跑步、跳绳，一起参与师生对抗赛等都是学校的日常。”毕姗介绍，老师们的带动会为学生体育锻炼起到一定的示范作用。

该校体育老师杨雪介绍，广渠门中学学生在小学阶段能够了解10种至12种运动项目，在中学则可有机会学习不同的体育项目。“体育中考新政策发布之后，我看到选项很开心，我从1、2年级开始接触羽毛球，在学校也上了羽毛球选修课。同时，我还喜欢武术选修课，我希望可以把武术练好，作为我中考体育的选项之一。”该校初一（13）班学生孙祐蓝说。

除校园和家庭环境之外，社会资源也加入其中，为学生体育锻炼提供资源和场地。广渠门中学所在的东花市街道相关负责人介绍，该校和街道实行了“双邀请”的合作机制。街道邀请广渠门中学学生到辖区参与体育活动，同时广渠门中学也邀请社区的其他学校学生到广渠门中学操场进行运动。“作为新开的体育运动公园，龙潭中湖公园也向所有的学生发出邀请，公园的体育设施、运动场馆都欢迎学生们到此运动。下一步，公园将邀请更多体育名人、引入更多体育项目，为学生们提供好的校外实践场地。”龙潭中湖公园运营管理中心总经理杨立恒说。（记者 郝羿）

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