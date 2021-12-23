原标题：2022年全国硕士研究生招生考试报考人数达457万

本报北京12月22日电 “2022年全国硕士研究生招生考试将于12月25日至27日举行，全国报考人数为457万。”教育部新闻办主任、新闻发言人续梅在今天教育部举行的新闻发布会上说，针对报考人数大幅增加及近期新冠肺炎疫情局部散发的形势，教育部指导各地加强风险防控和应对处置，采取了系列针对性举措，全力保障考试安全。

首先，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，提前召开考试安全工作视频会，指导各地统筹做好疫情防控常态化条件下的研考组织工作。

其次，教育部对疫情形势复杂的重点省份进行专项调度，进一步完善应急处置方案，及时妥善安排疫情封控地区滞留考生就地参加考试，协调部署各有关省份和招生单位做好自命题试卷调配和标准化考场增设工作，确保相关考生顺利参加考试。

此外，教育部增设了备用考点、隔离考点及医院考场、集中隔离点考场等，全力确保考生和考试工作人员身体健康和生命安全；加强了考试组织管理，进一步规范考生进入考点（考场）的安全检查工作要求，加强考务人员业务培训和警示教育，切实严肃考风考纪，维护考试公平公正。

教育部提醒考生，要认真做好个人疫情防护，提前了解考点有关研考防疫要求，按规定做好各项准备。要充分考虑体温检测、安检等因素，合理安排考试期间出行时间和路线，预留足够赴考时间。要仔细核实确认考试时间、地点和考试科目，按照考务相关要求，提前准备好考试所需有关证件以及必备的考试用具。考试期间，要服从考试工作人员的引导和指挥。

教育部还提醒考生，遵纪守法，诚信考试，不携带手机等各类无线通讯工具及其他违禁物品进入考场，不参与涉考违法犯罪活动。（记者 樊未晨）

(责编：温璐、熊旭)