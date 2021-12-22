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时评：体育中考改革是对“健康第一”理念的践行

王宇 鲍丹禾
2021年12月22日17:25 | 来源：人民网-教育频道
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近日，备受社会关注的《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》正式发布。这一方案有两大突出特点，一是中考体育分数从30分增至70分，一是现场考试项目由原来的“8选3”变为“22选4”。虽然增加了40分，但多出的分数主要在过程性考核，更加注重学生日常的体育锻炼，摒弃临时抱佛脚的应试锻炼。

从表面看，体育中考的分值增加了，但从本质上看，却恰恰是对“唯分数论”的突破。原来的中考体育分值虽然只有30分，但集中于现场考核，所以在语数外等科目的学习压力下，众多学生和家长、甚至老师往往抱着“只要体育不拖后腿”的想法应付考试。考试得分虽然不算太难，但是体育作为一门重要学科的真实功用，却被普遍性地忽略了。

所以，体育中考改革正是对“双减”政策的呼应。“双减”之下，学科培训机构被大力整顿，学生们终于从五花八门的培训班抽身而出，参加到丰富多彩的体育和艺术活动中。这其中，体育自然占据了课后的重要地位。

长期以来，全社会包括教育行业对体育都存在误解，认为体育没那么重要，甚至认为学校的体育课是小学科。体育课其实是真正的大学科，它不仅可以强壮身体，而且对于塑造进取精神和健全人格具有至关重要的作用。

如果说“双减”之前，青少年苦于繁重的学业压力难以在体育方面投入更多的时间，那么“双减”之后，“无体育，不教育”的观念将会逐步深入人心，体育教育也必将更加聚焦核心素养，助推学生运动能力、健康行为、体育品德的形成和发展。

其实，一些学校在这方面已经走在了前列。清华大学规定自2017级本科新生开始，游泳与学业绑定，游泳不过关不能毕业；云南大学2021年6月发布校规，体测成绩不合格，拿不到毕业证。在北京第二实验小学，“体育是第一学科”的理念已被大力推行数年，并且卓有成效。从小学到大学，这种体育方面的要求貌似严苛，实际是一种善意的强制，将使学生受益终身。学校的先行先试会渐渐带动家庭、社会对体育运动观念的转变，并最终营造出“体育强则国强”的良好氛围。

在压力频仍的现代社会，青少年心理健康问题并不鲜见。心理问题出现的原因较为复杂，但学业竞争激烈、体育锻炼缺乏正是其中的部分缘由。青少年加强体育锻炼，尤其是日常非功利性、非应试性的体育锻炼，可以释放压力、放松心情，进而积蓄心理上的正能量，走出心理困境。

除了有利于身心健康，青少年还可以在体育运动中培养与人相处的能力、塑造积极进取的性格、提高抗压耐挫的阈值。民族复兴伟业所需要的人才，首先必须是健康的人。健康是一，没有这个“一”，后面全是空谈。

德智体美劳五育并举，体育作为其中重要一环兹事体大。高质量教育体系的建立离不开体育的强大，体育中考改革正是对“健康第一”理念的诠释和践行，这场改革极有可能书写中国体育发展的新篇章。

（作者：王宇，现代教育报社长兼总编辑；鲍丹禾，现代教育报社副总编辑）

(责编：熊旭、秦华)

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